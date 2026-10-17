🎥 L'Olympic s'offre le RWDM qui perd la tête de D1 FFA, Meux repasse leader

Chafik Ouassal, journaliste football
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On jouait également ce soir en D1 FFA (neuvième journée) malgré la participation de plusieurs formations de la série en coupe de Belgique ce week-end.

Après leur victoire importante face à Tubize-Braine lors de la journée précédente, les Molenbeekois avaient à coeur d'enchainer pour rester en tête. Mais la soirée au Stade de la Neuville à viré au cauchemard, les dogues n'ont fait qu'une bouchée des Bruxellois. L'Olympic ouvrait le score sur corner, Karl Ndedi (13e) lançait les Carolos.

Il fallait attendre la deuxième mi-temps pour voir un autre but, également sur corner. Cette fois, c'est Tibe Vanhaeren qui égalisait de la tête (57e) et relançait le match. Mais l'avance était de courte durée : Clément Deschryver (60e) remettait l'Olympic sur orbite avant que Noah Stassin (74e) ne plante le but de la victoire finale.

Belle victoire des Carolos qui s epaient le leader et enchainent un quatrième match sans défaite. Le RWDM perd la tête du classement au profit de Meux, et en attendant le match de Rochefort.

Meux se reprend, la RUTB s'enfonce

Après la lourde défaite subie à domicile contre l'Union Rochefortoise (0-3) lors du match au sommet, Meux avait à coeur de se reprendre et repartir de l'avant. Et c'est mission accomplie.

En visite dans le Brabant Wallon au stade Leburton, les Verts ont fait le travail et repartent avec les trois points. Le seul but de la rencontre a été inscrit sur penalty par Lucien Gauchet, suite à une faute commise sur Eli Honnof.

Meux vevient à hauteur du RWDM et reprend la tête du classement de façon temporaire. La RUTB, battue au RWDM le week-end dernier, enchaine une deuxième défaite de suite et retombe à la cinquième place du classement.

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