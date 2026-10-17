Anderlecht attendu de pied ferme au Kiel : "Nous devrons jouer comme cela surtout à domicile"

Chafik Ouassal, journaliste football
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Anderlecht attendu de pied ferme au Kiel : "Nous devrons jouer comme cela surtout à domicile"
Photo: © photonews

L'appel a été lancé par Mohamed Messoudi. L'ancien joueur de JPL et désormais coach du prochain adversaire du Sporting en Coupe de Belgique, appelle ses supporters au Kiel pour le prochain gros rendez-vous de ses hommes, demain.

Le Beerschot, leader de Challenger Pro League, acueille Anderlecht demain dimanche, en Coupe de Belgique. Une affiche de choix pour les supporters qui leur rappellera sûrement les bons souvenirs de la Jupiler Pro League.

Match de gala, aux bons souvenirs de la JPL

Au Kiel, l’effervescence est bien présente, et au sein du groupe de joueurs, on attend avec impatience la confrontation avec les Mauve et Blanc. Pour Mohamed Messoudi, le Beerschot restera fidèle à ses principes de jeu, tout en comptant sur le soutien de nombreux supporters car ce match de coupe de Belgique s'annonce très difficile à tous les niveaux.

Le coach anversois est conscient que ses hommes vont affronter un adversaire d’un tout autre calibre que ceux qu'ils défient les week-ends en championnat. Il pointe la nouvelle dynamique qui s’est installée, sous la houlette de Vitor Bruno, avec pas mal de jeu physique et de l'agressivité.

Le Beerschot restera fidèle à son style de jeu même face à Anderlecht

Il ne souhaite cependant pas adapter complètement son équipe à celle de son adversaire : "au niveau de notre effectif, nous ne sommes pas assez armés pour nous retrancher, défendre et attendre tout le match. Nous allons donc essayer de jouer notre propre jeu, jouer sur nos forces", a expliqué le coach sur les réseaux sociaux.

En championnat, les Anversois ont l’habitude de prendre le jeu à leur compte et de contrôler le match, même si cela s’avérera probablement plus difficile face à Anderlecht que contre des adversaires de Challenger Pro League : "Ce n’est pas une raison pour tout changer, et soudainement prendre une approche ultra-défensive", clarifie-t-il.

"Le Beerschot a déjà prouvé à plusieurs reprises qu’il était capable de rester fidèle à ses principes face à des équipes de l'élite. Cela s’est produit aussi bien lors de précédents matchs de coupe que lors de matchs amicaux. Nous essayons toujours de nous adapter un peu aux qualités de l’adversaire, mais je pense que nous devons avant tout nous appuyer sur nos forces. Nous devrons jouer de la sorte, surtout à domicile", explique-t-il encore.

Un point négatif : la fermeture de la Tribune 4

Il a également évoqué la fermeture de la Tribune 4 du Kiel, celle située derrière l’un des buts qui restera donc vide pour ce match de coupe : "Il est regrettable que cette tribune reste fermée. C'est dommage sur le plan financier, pour l'ambiance et pour le sportif mais je pense que le club a tout mis en œuvre pour pouvoir ouvrir cette tribune."

"Malgré cela, je lance un appel aux supporters qui seront présents pour soutenir l’équipe à fond. Cela peut vraiment faire la différence dans un tel match, qui risque d’être très éprouvant tant sur le plan physique que tactique et mental", conclut-il. L'appel est lancé.

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