Axel Witsel a reçu une offre d'un autre club belge que le Standard cet été avant de signer à Nice !

Axel Witsel a continué sa carrière à l'OGC Nice cet été, après une longue période de réflexion suite à la fin de son contrat du côté de Gérone. Un retour au Standard, un temps évoqué, a été totalement écarté par l'ex-Diable Rouge, mais un autre club belge a tenté sa chance, sans succès !

Axel Witsel en Jupiler Pro League sous le maillot d'un autre club que celui du Standard de Liège ? L'idée parait franchement improbable, et le joueur lui-même en écartait l'idée dès le début de l'été. Libre le 30 juin dernier suite à la fin de son contrat à Gérone (relégué), Witsel avait été interrogé à ce sujet en conférence de presse aux États-Unis.

"Un retour en Belgique ? Vous voulez dire au Standard, donc ? Car en Belgique, pour moi, il n'y a que le Standard" : voilà ce qu'avait répondu l'ancien milieu de terraindes Rouches à la question posée par l'un de nos confrères sur son avenir. Avant de clairement écarter tout retour à Sclessin, alors que les contacts avaient été concrets un été plus tôt.

Witsel a finalement signé en faveur de l'OGC Nice durant l'été, pour ce qui sera probablement son dernier contrat, à l'âge de 37 ans. Dans la foulée, à l'approche de la première liste de Mark van Bommel, il avait annoncé sa retraite internationale, laissant derrière lui un bilan de 140 caps et faisant ses adieux sur une ultime Coupe du Monde.

Axel Witsel aurait pu signer... à l'Antwerp cet été

Mais s'il a dit non au Standard, Axel Witsel aurait également pu rejoindre un autre club belge cet été. Selon les informations de Sacha Tavolieri, c'est en effet... l'Antwerp qui aurait contacté l'ex-Rouche cet été. Sous l'impulsion de Wouter Vandenhaute, mais aussi... d'un certain Lucien D'Onofrio, que Witsel connaît bien puisqu'il a été champion à deux reprises avec le Standard de Liège sous sa direction.

Vandenhaute, nouveau copropriétaire et président du Great Old, aurait ainsi pu frapper très fort à son arrivée à l'Antwerp cet été. L'agent du joueur a été contacté en ce sens. Mais Axel Witsel, s'il s'est montré intéressé par cette offre, a finalement refusé et préféré signer à l'OGC Nice.

Un choix que le Belge ne regrette certainement pas. Car cette saison, Witsel est tout bonnement devenu incontournable du côté de Nice : titulaire dès son arrivée, l'ancien Diable Rouge porte même le brassard de capitaine depuis deux rencontres à l'OGC Nice.