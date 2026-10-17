Cinquième défaite de suite, un point de la zone rouge : ça sent le roussi pour Philippe Clement

En championnat, Norwich City vient de subir une deuxième défaite à domicile de suite. Les huées du public se font entendre de plus en plus et le coach Belge est un peu plus sous pression.

En plus de la correction 5-0 subie en coupe de la Ligue contre contre Manchester City, Norwich City vient d'enchainer cinq défaites de suite en Championship,dont deux de suite à domicile. Au classement, les Canaries sont désormais à un petit point de la zone rouge.

Philippe Clement a estimé que son équipe méritait mieux que cette défaite 1-0 face à Portsmouth et a salué l'engagement dont ont fait preuve ses joueurs malgré ce résultat décevant : "La passion et l’engagement des joueurs étaient évidents. Je ne peux pas demander davantage aux joueurs en termes d’efforts", a-t-il analysé après la partie sur le site du club.

Coup de sifflets des tribunes, supporters mécontents

L'entraîneur de Norwich City a salué le soutien dont son équipe a bénéficié tout au long du match malgré le mécontentement : "Les supporters ont été très positifs pendant la rencontre et n’ont cessé d’encourager l’équipe. On ne peut pas demander mieux. Après le match, nous comprenons leur frustration, car nous sommes tous déçus par ce résultat et nous avions le sentiment que nous aurions pu tirer davantage de cette rencontre."

"C’est mon rôle de rester calme, car si tout le monde commence à paniquer, nous n’aurons pas la saison que nous souhaitons. Il reste encore 36 matchs à disputer et il s’agit de tirer les bonnes leçons. L’organisation était bonne, l’attitude était bonne et la passion était au rendez-vous. Il s’agit désormais de prendre les bonnes décisions dans le dernier tiers du terrain et de retrouver la confiance", poursuit Clement.

Continuer à travailler pour retrouver la dynamique



"Il est essentiel que les joueurs ne perdent pas confiance. Je crois au potentiel de ces joueurs et je suis convaincu que nous pouvons former un très bon effectif. Il s’agit maintenant de créer une dynamique et de transformer ces performances en résultats. Les joueurs ont tout donné aujourd’hui", salue le Belge.