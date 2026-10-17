Coupe de Belgique : pas de miracle pour les Francs Borains, l'Antwerp se qualifie dans la douleur

Après les qualifications du Standard, de Beveren, du Cercle et de Westerlo acquises ce vendredi, on jouait la suite des 16e de finales de la Coupe de Belgique avec les Francs Borains en déplacement à Louvain.

Le miracle n'a pas eu lieu pour les Francs Borains en déplacement à Den Dreef. Le RFB s'était défait de Diegem (0-1) au tour précédent alors que OHL était déjà qualifié. Timmy Simons faisait tourner son effectif avec sept changements au coup d'envoi.

Malgré cela, OHL dominait le début de match mais se heurtait à Noah Jauny, le portier Borain. Mieux dans le match, les visiteurs venaient secouer OHL à la demi-heure passée sans parvenir à ouvrir le score. Avant le repos, une reprise de la tête de Pletinckx (43e), complètement laissé libre sur un corner d'Ogiwara, était sauvée sur la ligne.

La formation de JPL a fait le plus dur

Après le repos, il fallait attendre l'heure de jeu pour voir un premier but. Ewoud Pletinckx (64e) ouvrait le score avec un peu de chance, le Louvaniste voyait son tir contré, tromper et battre Noah Jauny.

Quatre minutes après le but, OHL terminait à dix, Birger Verstraete était expulsé après avoir marché sur la cheville de Francotte. Une bouée de sauvetage dont le RFB n'a pas su profiter. Les Borains disent adieu à la coupe de manière un peu frustrante, OHL arrache son ticket pour les huitièmes.

Service minimum pour l'Antwerp

Dans l'autre rencontre, l'Antwerp se déplaçait à Heist. Le Matricule 1 était bousculé en tout début de match avant de reprendre le contrôle du match. le club anversois passait près du zéro un mais le coup franc de Cortes touchait la barre (29e) de Van Aerschot.





Après le repos, tout comme en première mi-temps, la première grande occasion était pour Heist mais Mokam, le meilleur buteur de l'équipe locale, ne trouvait pas le cadre (48e). Thibo Somers (64e) délivrait finalement l'Antwerp à l'heure de jeu, bien servi par Mejia d'une subtile passe en profondeur pour son capitaine qui poussait le ballon entre les jambes de Van Aerschot.

Heyselberghs puis Somers manquaient le 0-2 puis Heist touchait le poteau. Lukas Baert (70e) voyait son tir terminer sur le montant anversois. Après une ultime poussée de Heist, l'Antwerp pouvait finalement souffler. Cela a pris beaucoup de temps, mais le Matricule 1 se qualifie pour les 1/8èmes de finale de la Croky Cup grâce à un petit but de son capitaine.