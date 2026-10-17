Emiliano Martinez évacué après 10 minutes au sol : Mike Penders effectue ses grands débuts en Premier League

Cette après-midi, Mike Penders a une nouvelle fois débuté sur le banc de Chelsea contre Everton. Mais il est monté au jeu pour le dernier quart d'heure, à la suite du très gros choc dont a été victime Emiliano Martinez.

Pour ce déplacement à Goodison Park, Xabi Alonso a débuté avec ses deux Belges sur le banc. Et si l'on devait miser une petite pièce sur la rentrée au jeu d'un des deux Diables, on se tournerait naturellement plus vers Roméo Lavia que vers Mike Penders.

Et pourtant, c'est bien l'ancien gardien de but de Genk et de Strasbourg qui a fait son entrée en deuxième période. Tout part d'un coup franc à la 67e minute.

Dibu Martinez méchamment sonné

Présent dans les cages en tant que gardien numéro un, Emiliano Martinez décide de s'interposer dans le trafic aérien. Opération réussie dans un premier temps avec ce ballon boxé. Mais dans la forêt de joueurs agglutinés au petit rectangle, le Champion du Monde argentin a été victime d'un fameux choc.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Emiliano Martínez has to come OFF! BAD HEAD INJURY! https://t.co/SYSmUhM4BF — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) October 17, 2026

Il est resté étendu sur la pelouse d'Everton pendant dix longues minutes. Des instants qui paraissent une éternité durant lesquels les soigneurs ont pris toutes les précautions d'usage avant de l'évacuer sur un brancard.





Le malheur des uns fait le bonheur des autres

Mike Penders a alors pu monter au jeu. Il n'avait encore jamais joué en Premier League, ayant seulement porté le maillot de Chelsea en League Cup à deux reprises. Il aurait forcément imaginé d'autres débuts. Mais ce sont les risques du métier : la vie de gardien est ainsi faite.

Toujours est-il que pour ses débuts dans le championnat anglais, notre jeune compatriote a assuré. Chelsea menait 0-1 à son entrée et s'impose 0-2 au bout du dernier quart d'heure et des 11 autres minutes de temps additionnel grâce à un doublé de Pedro Neto. Notons que Roméo Lavia a fini par lui aussi monter au jeu dans les dernières minutes.