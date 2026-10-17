Habay-la-Neuve n'a pas été ridicule : "On sort la tête haute"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Habay-la-Neuve n'a pas été ridicule : "On sort la tête haute"

Habay-la-Neuve a été éliminé ce vendredi en 16e de finale de la Coupe de Belgique. Les pensionnaires de D1 FFA n'ont pas livré un mauvais match mais reconnaissaient sans peine la supériorité de leur adversaire.

Il n'y a pas eu de belle histoire lors du match de Coupe de Belgique entre le SK Beveren et Habay-la-Neuve. Les Luxembourgeois se rendaient au Freethiel et n'y ont pas créé l'exploit, s'inclinant 3 buts à 0 face au promu en Challenger Pro League. 

Malgré cette défaite, le sentiment qui prévalait était la fierté du côté du club de D1 FFA. "En première mi-temps, on a été très bons défensivement, on encaisse le but à la 40e seulement... Jusque là, on ne concède rien", souligne Liam Genève au micro de D1 Media. "Certes, on prend des vagues mais sans qu'ils aient de très, très grosses occasions". 

Deux classes d'écart entre Beveren et Habay-la-Neuve 

La différence a cependant fini par se faire, la qualité intrinsèque de Beveren permettant au club de Jupiler Pro League de prendre le dessus.

"Dès qu'on a laissé de l'espace, on s'est fait ouvrir. On a été loin d'être ridicules, je pense qu'on a proposé un bon spectacle pour nos supporters, mais il y a deux classes d'écart et ils l'ont montré", résume Genève. 


"On a essayé de faire ce qu'on travaille à l'entraînement, mais il y a deux divisions d'écart et aujourd'hui, ils l'ont montré ", confirme Killian Ngoumou, toujours au micro de D1 Media. "Mais on repart la tête haute aujourd'hui ". 

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