Hein Vanhaezebrouck pointe un étonnant candidat au titre : "Il a transformé cette équipe"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Hein Vanhaezebrouck pointe un étonnant candidat au titre : "Il a transformé cette équipe"
Photo: © photonews

La Gantoise est désormais invaincue depuis quinze journées. Les Buffalos ont gagné en Conference League et trônent en tête du championnat avec 22 points sur 24. Jusqu’où iront-ils et quel est leur secret ? Olivier Deschacht et Hein Vanhaezebrouck sont en tout cas assez optimistes.

Dans le podcast Ongefilterd, Olivier Deschacht a lancé le débat : "Ce qui rend Gand si fort ? On se répète : le club a créé un véritable ADN. Dans ce système, on peut désormais remplacer des joueurs sans le moindre problème. Ils travaillent un peu à la manière de l’Union, en pouvant remplacer les joueurs sans difficulté".

"Hyllarion Goore a été une bonne surprise à droite, Paskotsi a bien fait le travail depuis l’absence de Ngom alors qu'on considérait ce dernier  comme l'une des révélations de la saison. Balikwisha s’intègre sans problème. Ils ont trouvé leur ADN et ils jouent libérés. Ils ne jouent pas vraiment à un niveau exceptionnel, mais ils gagnent leurs matchs."

Olivier Deschacht croit pleinement aux chances de titre de La Gantoise

"Roef joue aussi beaucoup mieux depuis l’arrivée de Burgess. Il ne doit plus autant sortir. Il ne se crée pas inutilement du travail, et toute l’équipe en profite. Delorge a trouvé sa place comme milieu défensif, moins dans la poche que la saison dernière, et cela lui convient bien."

Hein Vanhaezebrouck a renchéri dans Het Nieuwsblad : “Au début du championnat, Gand a eu de la réussite et devait parfois survivre, voire même s’échapper. Mais il y a une évolution. La Gantoise force désormais presque les choses. Grâce au contrôle qu’elle exerce. En jouant de manière très compacte, pas nécessairement toujours bas, mais parfois aussi plus haut, jusqu’à la ligne médiane. Gand me fait penser à l’Union de sa première année en première division : c’est bien organisé, cela concède peu et cela peut piquer au bon moment".

“Peuvent-ils jouer le titre jusqu’au bout ? Ce n’est pas comme si Gand allait se mettre à perdre match après match. Pas avec Christian Burgess, en tout cas. Ce qu’il a connu pendant des années avec l’Union, il le fait maintenant avec les Buffalos : il a transformé cette équipe. C’est un gagneur, qui transmet sa mentalité aux personnes autour de lui et à toute l’équipe. C’est le meilleur influenceur que l’on puisse avoir. Et puis, quelle est la concurrence ? Un groupe de quatre équipes s’est détaché, avec pour l’instant un seul poursuivant : Anderlecht. Et il y a beaucoup de points d’interrogation à leur sujet", analyse Vanhaezebrouck.

“Quelle sera l’influence du programme européen sur les équipes de tête ? Surtout pour celles qui jouent le jeudi. Habituellement, les conséquences ne se font sentir qu’à la fin novembre. Le prochain match de championnat sera important, à savoir Gand - RSC Anderlecht. Anderlecht pourra-t-il recoller ? Si le Sporting ce match, l’écart sera déjà de neuf points. Les combler durant les deux tiers restants du championnat, j’attends de voir"

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