"Je ne pensais pas être capable de revenir" : Aron Donnum en larmes après l'hommage de tout un stade

Scott Crabbé, journaliste football
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"Je ne pensais pas être capable de revenir" : Aron Donnum en larmes après l'hommage de tout un stade
Photo: © photonews
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Au Standard, Aron Donnum dégageait une impression de joueur endurci, qui jouait en faisant abstraction des critiques, au point de passer d'indésirable à capitaine. Mais derrière son caractère, derrière cette carapace, le Norvégien n'en reste pas moins un homme au grand coeur. Fragile. En ce début de saison, le décès de sa mère l'a profondément marqué. Hier, il a retrouvé sa place dans le onze de Toulouse pour la première fois et a montré la voie.

Joueur phare de Toulouse ces trois dernières saisons, Aron Donnum était absent lors des quatre premiers matchs du TFC en Ligue 1. Profondément marqué par la disparition de sa mère, l'ancien capitaine du Standard n'était tout simplement pas en état de jouer ou de s'entraîner.

"Je n’ai pas vraiment les mots pour exprimer à quel point elle me manque. Ma mère m’a élevé. Elle a été là à chaque étape de ma vie. Dans chaque moment difficile, chaque décision, chaque réussite, chaque échec. C’était la personne à qui je demandais toujours conseil. Chaque fois que je ne savais pas quelle direction prendre, je me tournais vers elle", expliquait-il, complètement désarçonné.

Aron Donnum a pris le temps de faire son deuil

Revenu dans le groupe du TFC avant la trêve, Donnum a dû trouver des ressources - mentales et physiques - pour reprendre part aux entraînements. Il était d'ailleurs sur le banc lors des deux matchs suivant sa réintégration.

Hier, il était en mesure de débuter pour la première fois à l'occasion du déplacement au Mans. Une première éclatante : le Norvégien a inscrit un but absolument subime sur une sortie de balle qu'il avait lui-même intiée et a également délivré un assist, lançant Toulouse vers une victoire 0-3.

Un titre d'homme du match très spécial

Son match était évidemment rempli d'émotion. Après son but, le joueur s'est agenouillé, submergé. Au coup de sifflet final, il avait encore les larmes aux yeux lorsque les supporters ont scandé son nom.

Élu homme du match, il est revenu au micro de Ligue 1+ sur son retour au premier plan. "J'ai beaucoup d'émotions ce soir. Ça a été des semaines très dures. Revenir dans ce groupe, à Toulouse. Le club, mes coéquipiers, tout le monde est avec moi. Ils m'ont laissé prendre le temps. Le club l'a compris. Et aujourd'hui, je suis de retour".

Toulouse ne l'a jamais lâché

"Une grosse performance de l'équipe avec cette victoire. Ce but est évidemment pour ma mère. Pour être honnête, je ne pensais pas être capable de revenir. J'ai pris le temps. J'ai essayé de trouver de la force en tout cela. Elle peut être fière", a-t-il poursuivi.

Donnum se montre reconnaissant de tout le soutien reçu : "Le club a été parfait avec moi. C'est aussi pour cela que je suis ici depuis 3 ans. Ce sont de bonnes personnes. Les supporters, les joueurs sont superbes. Ils m'ont laissé le temps de revenir et m'ont fait confiance. C'est une bénédiction. Et ces supporters... Ils sont fantastiques", a-t-il conclu en continuant à lutter contre les larmes.

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