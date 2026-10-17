L'homme en forme : quand un ancien chouchou de Kompany à Anderlecht régale Jamie Vardy

En Championship, Jacob Bruun Larsen est l'un des hommes en forme du début de saison. Hier, il s'est encore montré décisif contre Wolverhampton. Malheureusement, cela n'a pas suffi à Burnely pour s'imposer. Un refrain que Nicky Hayen ne connaît que trop bien depuis quelques semaines en bas de tableau. La pression commence à se faire sentir.

Il y a quatre ans, Hoffenheim prêtait Jacob Bruun Larsen à Anderlecht pour qu'il y retrouve plus de temps de jeu. L'ancien espoir du Borussia Dortmund y est monté en puissance sous Vincent Kompany, avec 2 buts et 2 assists durant les Playoffs.

Encore assez inconstant, l'ailier danois n'en était pas moins un joueur au-dessus de la moyenne techniquement. Cela a d'ailleurs poussé Kompany à l'attirer en prêt à Burnley il y a deux ans.

Bruun Larsen - Vardy, un duo prometteur pour Nicky Hayen

Après avoir retrouvé la Bundesliga avec Hoffenheim et Stuttgart, Bruun Larsen a fait son retour chez les Clarets il y a un an. En ce début de saison, il tient la forme : deux buts et trois assists en neuf matchs de Championship.

Hier, il a encore servi un caviar à un certain Jamie Vardy, permettant à ce dernier d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Burnely menait alors 1-0 face à Wolverhampton. Mais les Wolves ont renversé la situation dans le deuxième acte pour s'imposer 1-2.

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— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) October 16, 2026

Burnely laisse systématiquement filer son avantage

Une issue amère pour Burnely, habitué de ce genre de scénario. Cette saison, les hommes de Nicky Hayen ont mené lors de sept de leurs onze matchs de Championship...mais ne l'ont emporté qu'une seule fois.

L'équipe pointe désormais à la 21e place (sur 24), à égalité avec Watford, premier relégable, qui compte un match de moins. Nicky Hayen va devoir trouver les bons mots que ses hommes fassent preuve de plus de constance tout au long des prochaines rencontres. Car à ce rythme, sa tête sera rapidement mise à prix.