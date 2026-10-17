"Surcôté, limité tactiquement" : Will Still confronte un ancien défenseur de Pro League à ses propos

En France, Maxime Chanot s'est imposé comme un consultant qui n'a pas sa langue en poche. Ses propos sur Will Still avaient fait parler cet été. L'ancien défenseur de Courtrai et du White Star a ainsi été personnellement invité au centre d'entraînement d'Auxerre pour changer d'avis.

Cet été, Will Still est revenu en Ligue 1, après y avoir déjà coaché Reims et Lens. Son arrivée sur le banc de l'AJ Auxerre avait été accueillie avec beaucoup de scepticisme par Maxime Chanot.

"Je le trouve surcoté. Je ne suis pas convaincu mais je lui souhaite de me faire mentir", avait lâché l'ancien défenseur de Pro League. Avant d'en remettre une couche après les deux premières défaites de l'AJA contre Reims (5-2) et Angers (1-3). "Je trouve que Will Still est limité tactiquement. Après deux matchs, on se rend compte que ça ne va pas être facile pour Auxerre".

Maxime Chanot n'y a pas été de main morte

Connu en France pour son franc-parler (il n'avait pas hésité à se mouiller après le premier match brouillon de Zinedine Zidane à la tête de l'Equipe de France), Chanot a été invité par Auxerre à se déplacer au club pour confronter personnellement son point de vue avec Will Still en assistant à l'un de ses entraînements.

Il est revenu sur cette petite escapade en terres bourguignonnes sur le plateau d'RMC. "J’ai trouvé la séance d'entraînement très, très bien organisée par Will Still et son staff. Je n’étais pas très serein en arrivant", sourit-il.

Impressionné par le management de Will Still

La rencontre l'a amené à revoir son jugement : "J’ai beaucoup aimé leur séance, la manière de gérer les joueurs. C’est très sain. On sent que le groupe est uni autour du coach. Il y avait beaucoup d’intensité. Ce club est très bien géré. J’ai senti un mec qui connaît le très haut niveau".





Tant que cela reste dans le respect de l'autre (à la fois du côté du coach et du consultant), ce genre d'échange ne peut être que bénéfique pour comprendre que derrière la réalité d'un marquoir après 90 minutes chaque week-end, il y a toutes ces autres facettes du métier.