Très peu utilisé à Bruges, il explose ailleurs : "Je n'en veux pas à Ivan Leko"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Très peu utilisé à Bruges, il explose ailleurs : "Je n'en veux pas à Ivan Leko"
Photo: © photonews
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Si le centre de formation de Bruges sort régulièrement de grands talents qui percent en équipe A, certains ont parfois besoin de s'exiler pour exploser. C'est le cas de Cisse Sandra, qui a rejoint le KVC Westerlo.

Sandra Cissé n’a aucun regret après avoir quitté le Club de Bruges pour rejoindre Westerlo. À 21 ans, le milieu de terrain a trouvé dans son nouvel environnement le temps de jeu et la confiance qui lui manquaient chez les Blauw en Zwart, où il a été formé. Devenu un élément important de son équipe, il estime avoir fait le bon choix en décidant de donner un nouvel élan à sa carrière cet été.

"On me fait vraiment confiance ici, et j’en suis reconnaissant envers le club et l’entraîneur. C’est aussi pour cette raison que j’ai quitté le Club. Je n’ai pas regretté mon choix un seul instant », explique-t-il dans les colonnes de De Zondag.

Le joueur souhaitait initialement démontrer qu’il avait les qualités nécessaires pour s’imposer à Bruges. Malgré des opportunités limitées, il reste convaincu d’avoir été à la hauteur lorsqu’il a pu fouler les terrains. "Je suis toujours persuadé d’avoir le niveau requis. J’ai suffisamment confiance en mes capacités", assure-t-il, en évoquant notamment ses dernières apparitions sous le maillot brugeois, dont la Supercoupe face à l’Union.

Une page tournée sans rancœur par Cisse Sandra

Le parcours de Sandra au Club a néanmoins connu des moments compliqués. Pendant deux mois, le milieu de terrain n’a même plus été repris dans le groupe. Une situation qui l’a poussé à prendre lui-même l’initiative de discuter avec Ivan Leko, alors qu’il estimait continuer à fournir les efforts nécessaires à l’entraînement.

Il a ensuite retrouvé quelques occasions de se montrer, jusqu’à cette Supercoupe perdue aux tirs au but contre l’Union. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur brugeois avait d’ailleurs tenu à souligner les qualités de son joueur et son investissement. "Il m’a dit qu’il me considérait comme un très bon joueur et m’a remercié pour mon engagement", raconte Sandra.

Ces paroles témoignent d’une séparation qui ne s’est pas faite dans la rancœur. Le joueur conserve une image positive de son passage à Bruges, mais ressentait le besoin de franchir un cap. À Westerlo, il a désormais l’occasion de confirmer son potentiel tout en bénéficiant d’un rôle plus important : cette saison, il en est déjà à 2 buts en 8 matchs.

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