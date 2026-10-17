Un Diable Rouge humilié par le Bayern de Vincent Kompany

Chafik Ouassal, journaliste football
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Un Diable Rouge humilié par le Bayern de Vincent Kompany
Photo: © photonews
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Début de saison faste pour Maarten Vandevoordt. Après sa première titularisation avec les Diables Rouges, le Belge avait entre-autres arrêté un pénalty en Ligue des Champions contre le PSV. Il était encore entre les perches contre le Bayern mais cette fois la rencontre a été pénible pour le Belge.

Après la coûteuse perte de points en Ligue des champions, le Bayern devait se reprendre en championnat à l'occasion de la réception du RB Leipzig. Chez les visiteurs, un certain Maarten Vandevoordt était titulaire entre les perches.

Vincent Kompany attendait une réaction collective de la part de ses hommes après avoir été accroché par Augsburg puis le 3-3 concédé sur la pelouse du modeste club norvégien de Viking FK en Ligue des Champions.

Six claques pour Maarten Vandevoordt

Et cela n'a pas raté, les Bavarois ont planté six buts au gardien des Diables Rouges. Luis Diaz lançait le match après douze petites minutes de jeu seulement. Le Colombien a été le grand héros avec un triplé (12e, 47e et 69e) et une passe décisive pour Aleksandar Pavlovic (26e) qui plantait le second but du match.

Michael Olise (34e) et Harry Kane (52e) sont les autres buteurs, Andrija Maksimovic sauvait pour sa part l'honneur dans les arrêts de jeu. Au classement, le Bayern prend la tête de la Bundesliga temporairement, le RB Leipzig est septième.

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