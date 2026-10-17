Un duel d'anciens Diables dans le match des Francs Borains : "Nous avons vécu de beaux moments ensemble"

Ce soir, Louvain recevra le Royal Francs Borains en Coupe de Belgique. Les Universitaires se méfient du quatrième de Challenger Pro League, qui réalise un bon début de saison. Timmy Simons sait que les visiteurs ne seront pas un oiseau pour le chat, il connaît d'ailleurs bien l'entraîneur qui le défiera.

Louvain a mal débuté la saison avec cinq défaites consécutives, mais s'est repris depuis lors. L'équipe de Timmy Simons est invaincue depuis trois matches et a contraint l'Union Saint-Gilloise au partage le week-end dernier.

Louvain se méfie des Francs Borains

Mais en face, les Francs Borains ont eux aussi engrangé de la confiance. Malgré la défaite 3-0 au Lierse, le début de saison est très positif, avec 12 points sur 18 et une quatrième place en D1B.

"C'est une équipe qui possède beaucoup de qualités individuelles, l'ailier Maxime Bastian a par exemple déjà marqué cinq fois cette saison", souligne Simons dans Het Laatste Nieuws. "Et avec Kéres Masangu au milieu de terrain, ils disposent aussi d'un récupérateur qui contribue à la stabilité défensive".

Les retrouvailles Simons - Vanderhaeghe

Simons livrera également un match dans le match à Yves Vanderhaeghe, qu'il connaît bien pour l'avoir côtoyé chez les Diables Rouges. Coéquipiers en équipe nationale pendant plusieurs années, les deux hommes ont également croisé le fer pendant cinq saisons au début de la décennie, lorsque Simons évoluait dans l'entrejeu du Club de Bruges et Vanderhaeghe dans celui d'Anderlecht. Ce sera en revanche leur premier face-à-face comme entraîneurs.

"Nous avons vécu de beaux moments ensemble en équipe nationale, mais nous avons aussi livré des duels musclés l'un contre l'autre. Nous n'avons plus vraiment beaucoup de contacts, mais je me réjouis de le revoir samedi", sourit Simons.





Pour ce seizième de finale, OHL devra se passer de Robin Mirisola. L'attaquant prêté par Genk a dû quitter le terrain sur blessure contre l'Union. Le match face à Francs Borains arrive trop tôt pour lui, confirme Simons.