Un joueur du Standard en perdition : "Insuffisant, il est en dessous et il le sent lui-même"

Nouvelle prestation délicate pour Gustav Mortensen sur le flanc gauche du Standard ce vendredi soir contre Dender en Coupe de Belgique. "Il est à côté des choses", n'a pas caché Vincent Euvrard en conférence de presse. Le Danois s'est souvent frustré, signe de son envie de mieux faire. Mais avoir envie ne suffit malheureusement pas toujours.

Affronter une formation de Challenger Pro League, bien que première, ne l'a pas aidé à retrouver le cap. Comme à de trop nombreuses reprises depuis le début de la saison, Gustav Mortensen a connu une nouvelle prestation individuelle délicate face à Dender ce vendredi soir en Coupe de Belgique.

Le Danois a été remplacé par Tobias Mohr à vingt minutes du terme pour faciliter le passage à cinq défenseurs, mais aussi parce que ses contrôles manqués, ses passes mal calibrées et ses interceptions loupées commençaient à coûter cher au Standard face à une équipe de Dender qui se montrait plus pressante en deuxième mi-temps.

Gustav Mortensen n'en touche plus une au Standard

Le constat est sans appel : Gustav Mortensen n'y est pas. Et il le sait lui-même. À plusieurs reprises, le joueur de 22 ans, qui était pourtant l'auteur de si bonnes prestations à son arrivée, s'est frustré. Des gestes de colère vers le banc lorsqu'il ratait une passe ou une action. Et il y en a eu, pourrait-on dire, beaucoup. Le problème n'a pas échappé à Vincent Euvrard, qui s'est exprimé à son sujet en conférence de presse.

"On va calmement réfléchir pendant la semaine à la composition que l'on alignera à Genk. Mais oui, il éprouve des difficultés depuis son retour de blessure. Avant le match contre l'Antwerp, je trouve qu'il montait encore en puissance. Mais lors des deux derniers matchs, il était en dessous de son niveau."

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"Je pense qu'il le sent lui-même, que ce soit dans sa qualité au ballon ou dans les interceptions. Il est à côté des choses (comprenez 'à côté de ses pompes', ndlr.). Il doit se calmer et on va regarder comment le remettre à niveau. C'est vrai que sur les derniers matchs, c'était insuffisant", a déclaré le T1 des Rouches.