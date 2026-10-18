Allegri sur le départ à Naples après des tensions avec Kevin De Bruyne ? Un match très décisif l'attend

Massimiliano Allegri risque de perdre son poste à Naples. Critiqué pour ses résultats et sa gestion de Kevin De Bruyne, l'entraîneur italien jouera gros mardi contre Bodø/Glimt en Ligue des champions. Son avenir pourrait se décider après cette rencontre.

Massimiliano Allegri pourrait perdre son poste d'entraîneur de Naples la semaine prochaine. Selon Fabrizio Romano, le match de mardi contre Bodø/Glimt en Ligue des champions sera décisif pour son avenir. L'entraîneur italien est critiqué pour sa gestion de Kevin De Bruyne, laissé sur le banc samedi contre Venize.

Le malaise ne date pas de ce week-end. Lors du match de Ligue des champions contre Villarreal, Allegri avait demandé à De Bruyne d'échanger sa position avec Scott McTominay. Le Diable Rouge n'avait pas compris la consigne, ce qui avait agacé son entraîneur. Les deux hommes avaient minimisé cet épisode.

Les supporters de Naples ne veulent plus d'Allegri

Sur les réseaux sociaux, les critiques visent directement l'entraîneur. Le compte @SScNapoliFRA ne comprend pas pourquoi certains continuent de défendre Allegri en pointant du doigt la qualité de son effectif. "Y'a des gens qui défendent encore Allegri en disant qu'il a des joueurs de merde", peut-on lire. Le compte rappelle son échec à l'AC Milan. "Déjà l'an dernier, il fait saison blanche au Milan et rate le top 4, avec des bons joueurs. Là, il arrive pas à faire performer même nos bons joueurs."

Le directeur sportif de Naples s'est exprimé

Giovanni Manna a tenté d'apaiser la situation samedi. Interrogé par DAZN, le directeur sportif de Naples a défendu De Bruyne et assuré que les tensions avec Allegri avaient été exagérées.

Un match qui pourrait tout changer pour Kevin De Bruyne

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Le sort d'Allegri pourrait se jouer dès mardi prochian, à peine quelques jours après sa prise de tête avec De Bruyne. Le Diable, dont la gestion fait débat en Italie, pourrait avoir affaire à un nouvel entraîneur. Un changement qui rebattrait les cartes à Naples.