"Ce n'est pas digne d'Anderlecht" : Vitor Bruno vivement critiqué par un ancien coach du Sporting

L'ancien coach d'Anderlecht ne comprend pas pourquoi l'entraîneur a laissé plusieurs joueurs importants sur le banc face au Dinamo Zagreb.

Après sa défaite douloureuse subie en Croation en coupe d'Europe, Anderlecht se prépare à jouer son avenir en coupe de Belgique avec un déplacement chez le leader de Challenger Pro League. Pour rester sur la coupe d'Europe, Johan Boskamp s'est montré particulièrement critique à l'égard du RSC Anderlecht et surtout de son coach.

Johan Boskamp déplore le choix des priorités

Ces dernières années, Anderlecht a dû déployer beaucoup d’efforts en championnat et en qualifications pour pouvoir revenir sur la scène européenne. Selon Johan Boskamp, le club devrait donc toujours aborder ces matchs européens avec l'équipe la plus forte possible.

"Donc Anderlecht voulait se ménager à Zagreb en vue de son match contre le Beerschot. Vous y croyez à ça ? On se bat toute une saison pour décrocher un ticket européen et, une fois qu’on y est, on laisse ses meilleurs joueurs sur le banc pour les garder en forme pour un match de coupe contre une équipe de deuxième division", a critiqué le Néerlandais dans Het Belang van Limburg.

Boskamp n’a pas mâché ses mots et estime que les Mauve et Blanc ne sont pas à la hauteur de leur propre histoire européenne : "Ce n’est pas digne d’Anderlecht, bon sang. Ils ont tout de même une réputation à défendre en Europe."

Une qualification au Kiel pour oublier la défaite à Zagreb

Lire aussi… Anderlecht attendu de pied ferme au Kiel : "Nous devrons jouer comme cela surtout à domicile"›

Cette critique fait suite à la défaite 1-0 d’Anderlecht sur le terrain du Dinamo Zagreb. Les Mauve et Blanc semblaient longtemps en passe d’obtenir le match nul, mais ont encaissé un penalty dans la toute dernière minute. Ce dimanche, le Sporting disputera son match de coupe contre le Beerschot. Reste à voir si les choix de Vitor Bruno porteront leurs fruits à cette occasion.