Deux but en quatre minutes dont un slalom géant : la magie Messi opère toujours

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Deux but en quatre minutes dont un slalom géant : la magie Messi opère toujours
Photo: © photonews

Lionel Messi a pris sa retraite internationale avec l'Argentine mais pas encore avec son club de l'Inter Miami. Et il a tenu à le rappeler contre Atlanta United en signant un doublé qui démontre qu'il n'a encore rien perdu de sa facilité technique balle au pied.

Le temps n'a manifestement toujours pas de prise sur Lionel Messi. À 39 ans, "La Pulga" continue de réussir ses tours de passe-passe, même si c'est désormais dans le cadre moins prestigieux de la Major League Soccer. En déplacement sur la pelouse d’Atlanta United, la star d’Inter Miami a inscrit deux superbes buts en l’espace de quatre minutes seulement , contribuant au succès des siens (1-3).

Un slalom depuis le milieu de terrain

C’est surtout sa première réalisation qui agitera quelque peu la toile. Alors que l'Inter Miami menait déjà au score, "Léo" Messi a récupéré le ballon au milieu du terrain avant de se lancer dans une chevauchée dont il a le secret. Après un une-deux rapide avec Germán Berterame, auteur du but d’ouverture, le finaliste du dernier Mondial a éliminé un nouvel adversaire avant de conclure avec sang-froid. Un enchaînement technique dont il a le secret et qui rappellera - toutes proportions gardées - son slalom à la Maradona signé avec le FC Barcelone le 18 avril 2007 contre Getafe, en demi-finale de la Coupe du Roi.

Un deuxième but avec l'aide de Luis Suarez comme au bon vieux temps du Barça

À peine quelques minutes plus tard, le numéro 10 a remis ça. Lancé dans une contre-attaque, il a reçu le ballon de son ami Luis Suárez, déjà passeur décisif sur le premier but. "La Pulga" a alors effacé un défenseur d’Atlanta avant de tromper une nouvelle fois le gardien adverse. Ce nouveau récital permet à l'Argentin de compter 936 buts à son compteur personnel depuis le début de sa carrière professionnelle. 

Champion de MLS pour la première fois de son histoire la saison dernière, l'Inter Miami poursuit son parcours dans le championnat nord-américain. Le club floridien occupe actuellement la deuxième place de la Conférence Est, mais accuse un retard de 12 points sur Nashville.

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