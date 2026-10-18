Deux Diables rouges en tête de la Ligue 1

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Deux Diables rouges en tête de la Ligue 1

Lille, toujours porté en défense par notre Diable rouge Nathan Ngoy, reste en tête de la Ligue 1 après sept journées de championnat, en compagnie du PSG de Mika Godts, qui n'a lui - de nouveau - pas joué.

Le LOSC a laissé filer une occasion, samedi au stade Pierre-Mauroy de prendre seul la tête de la Ligue 1. Opposés au Stade Brestois lors de la 7e journée de championnat de France, les "Dogues" ont dû se contenter du partage (1-1), après avoir longtemps couru après le score. Ce point, qui sera nourrit de regrets, permet cependat au club de Nathan Ngoy de rester provisoirement en tête de la compétition.

Pris à froid

Les Bretons ont frappé tôt. Dès la 6e minute, après une première tentative de Gautier Lloris dans la surface, le ballon est dévié involontairement par Mama Baldé, qui trompe le gardien lillois Orlando Gill. Une action confuse, marquée par un enchaînement de déviations et où Nathan Ngoy n'a pas vraiment de responsabilité.

Pris à froid, Lille a tenté de reprendre la maîtrise du jeu, sans concrétiser ses occasions avant la pause. Les visiteurs ont défendu avec discipline, tandis que les Nordistes ont dû patienter pour revenir dans la partie.

"Papy Giroud" à la rescousse

La délivrance est venue à la 64e minute des pieds d'un vieux de la vieille. Olivier Giroud a transformé un penalty et remis les deux équipes à égalité. Relancés, les "Dogues" ont accentué la pression pour prendre l’avantage, mais le gardien brestois Egil Selvik s’est illustré à plusieurs reprises, notamment en fin de match, pour préserver le point des siens. Malgré sa domination, le LOSC doit se contenter de ce point.

Un score de parité qui laissera un goût d’inachevé aux protégés de Davide Ancelotti, qui pouvaient provisoirement prendre, seuls, la tête du championnat en cas de succès. Ils doivent partager leur leadership avec le Paris SG et Monaco, qui comptent eux aussi 14 points. Mais attention, les hommes du Rocher doivent encore disputer une rencontre et pourraient, uniquement avec un partage, trôner seuls en tête de la Ligue 1. L'effet Luis Filipe pourrait être déjà plus efficace que celui de Sébastien Pocognoli la saison dernière.

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Ngoy à nouveau solide

Quant à Nathan Ngoy, il est à nouveau à créditer d'une prestation solide, même si elle n'a pas été exceptionnelle. Les médias français soulignent la solidité du Diable rouge dans les duels, sa capacité à contenir Ludovic Ajorque, ainsi que sa qualité de relance. Ils relèvent toutefois qu’il a été pris dans son dos en fin de rencontre sur un appel de Joseph Nonge, même si l'autre Belge sur le terrain n’a pas cadré sa tentative. Ngoy Ngoy aurait même pu aider les siens à arracher la victoire puisqu'à la 93e minute, sa déviation de la tête a permis à Tanguy Nianzou de tenter une reprise à bout portant, repoussée par le gardien brestois.

La fin de l'effet "trêve internationale" pour Mika Godts

Mika Godts n'aura pas réussi à surfer sur sa trêve internationale plutôt réussie avec les Diables rouges puisqu'après une dernière sortie ratée comme titulaire au Paris SG en championnat, il est resté sur le banc lors de la probante victoire des siens à Manchester City en Ligue des Champions. Même sort ce samedi soir puisqu'il  n’a pas participé au succès du double vainqueur de la Ligue des Champions sur la pelouse de Strasbourg (1-3). Malgré une rencontre longtemps compliquée, les Parisiens ont renversé la situation en fin de match et sont  provisoirement de la tête de la Ligue 1 avec Lille et Monaco.

"Pas été une grande réussite" : Mika Godts sévèrement jugé après sa première titularisation avec le PSG

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