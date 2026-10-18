"Il est courageux et nous avons pleinement confiance en lui" : Xabi Alonso satisfait de Mike Penders

Alors qu'il s'attendait à passer un nouveau samedi sur le banc, Mike Penders a finalement connu sa grande première en Premier League puisqu'il a dû prendre le relais d'Emiliano Martinez, contraint de céder sa place en raison d'une blessure à la tête.

Mike Penders a finalement vécu son baptême du feu contre toute attente en Premier League ce samedi. Entré au jeu à la 73e minute pour prendre le relais d'Emiliano Martinez blessé à la tête, alors que Chelsea menait 1-0, l'ancien gardien de Genk a contribué à préserver la victoire des Londoniens, finalement vainqueurs 2-0 grâce à un doublé du Portugais Pedro Neto.

L’entraîneur des "Blues", Xabi Alonso, n’a pas caché sa satisfaction sur la prestation de Mike Penders au terme de la rencontre. "Mike a de la personnalité, il est courageux et nous avons pleinement confiance en lui. Il a bien joué", a affirmé le technicien espagnol, qui a également insisté sur l’importance de pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif. "Tous les joueurs doivent se sentir importants et savoir qu’ils auront leur moment lorsqu’on fera appel à eux. C’est très positif", a ajouté l'ancien coach du Bayer Leverkusen et du Real Madrid.

Première "clean-sheet" de Chelsea depuis janvier

Pour Mike Penders, cette montée en jeu représente une étape importante dans sa carrière. Le jeune Diable rouge n’avait encore jamais disputé la moindre minute en Premier League. Il avait toutefois déjà eu l’occasion de défendre les couleurs de Chelsea en Coupe de la Ligue anglaise. Appelé à remplacer Emiliano Martinez dans un contexte aussi particulier, le Belge a répondu présent et participé au premier match sans but encaissé des Blues en championnat depuis janvier. En voyant ce match, peut-être que certains supporters des Diables rouges n'ayant toujours pas digéré l'élimination en quart de finale du Mondial contre l'Espagne se diront que Mike Penders aurait peut-être mieux assuré que Senne Lammens le remplacement de Thibaut Courtois après sa sortie sur blessure.

Victime d’un violent choc à la tête avec le défenseur d’Everton Jarrad Branthwaite, le portier argentin Emiliano Martinez a dû être longuement soigné sur la pelouse avant d’être évacué sur une civière. Xabi Alonso a ensuite indiqué que le gardien avait quitté le stade conscient et avait été conduit à l’hôpital pour des examens de précaution.

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En attendant d'en savoir plus sur le bourreau de la France lors de la séance de tirs au but en finale du Mondial 2022, il n'est donc pas impossible d'imaginer que Mike Penders connaisse sa première titularisation en Premier League, à Stamford Bridge, le 24 octobre prochain. Les "Blues" recevront le voisin londonien de Tottenham.