"Ils trouvent toujours une excuse" : Sérgio Conceição règle ses comptes avec ses anciens joueurs

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Ils trouvent toujours une excuse" : Sérgio Conceição règle ses comptes avec ses anciens joueurs
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Ancien joueur du Standard de Liège, Sérgio Conceição a critiqué le manque de discipline de certains joueurs saoudiens qu'il a entraînés à Al Ittihad.

Les supporters du Standard de Liège se souviennent de Sérgio Conceição. Passé par le club liégeois entre 2004 et 2007, le Portugais avait remporté le Soulier d'Or en 2005, une récompense décernée au meilleur joueur du championnat belge sur l'année civile. Depuis, il est devenu entraîneur et a dirigé le FC Porto, avant de rejoindre Al Ittihad, en Arabie saoudite, lors de la saison 2025-2026.

Conceição dénonce le manque d'exigence des joueurs saoudiens

Son expérience dans le championnat saoudien ne s'est pas déroulée comme il le voulait. Conceição a raconté sur une émission de la Gazzetta dello Sport, les difficultés qu'il avait rencontrées avec certains joueurs. Il estime que leur manière d'aborder le football est très différente de celle qu'il a connue en Europe.

"Les joueurs locaux ne sont pas exigeants. Ils ne font pas ça parce qu’ils sont mauvais ou qu’ils n'en ont pas envie. C'est tout simplement une question de culture. Il n'existe pas de véritable culture de l'exigence, du travail et de l'engagement", a-t-il déclaré. Pour le Portugais, cette différence se ressentait dans la préparation des matchs et le respect des consignes.

Des joueurs absents à l'entraînement

L'ancien joueur du Standard a donné des exemples de ce qu'il vivait au quotidien. "Ils n'ont pas cette mentalité, et c'est difficile à gérer. Parfois, certains joueurs ne suivent pas, voire ne se présentent même pas à l'entraînement. Le football n'est pas encore considéré comme un véritable métier. Ils trouvent toujours une excuse : un membre de leur famille qui ne va pas bien, ou encore la religion, avec une prière à effectuer à 5 heures du matin. Si nous organisons une séance d'entraînement à ce moment-là, certains ne viennent tout simplement pas", a-t-il poursuivi.


Son passage à Al Ittihad lui a permis de découvrir une autre façon de vivre le football, même s'il a eu du mal à s'y adapter. "Pour moi, avec ma façon de voir les choses, tout cela est très difficile à gérer. Vraiment très difficile. Cette expérience m'a énormément appris".

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