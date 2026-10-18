La Gantoise a fini par perdre... le match à ne pas perdre : "On savait que ça arriverait, mais ici..."

Invaincue cette saison, La Gantoise a bel et bien fini par s'incliner. Et à choisir, peut-être aurait-elle préféré laisser filer des points en championnat que d'être d'ores et déjà éliminée en 16e de finale de la Coupe de Belgique...

Il en faut bien une chaque saison. Et en attendant que les matchs de ce dimanche soir aient livré leur verdict, pour l'instant, la grosse surprise de ces 16e de finale est l'élimination de La Gantoise en déplacement à l'Union Rochefortoise, club de D1 FFA - soit du troisième échelon de notre football.

Au vu de la forme étincelante de La Gantoise en championnat, les Buffalos étant invaincus et solides leaders, c'est peut-être la plus grosse surprise possible, sauf si l'Union Saint-Gilloise avait été prise en défaut à la maison face à Nijlen. Du côté de Rik De Mil, on accuse forcément le coup.

"Nous avons commis des erreurs qui sont vraiment inhabituelles dans notre chef", reconnaît-il au micro de Het Laatste Nieuws. "En soi, nous commençons bien le match, mais le souci a été l'efficacité. Il aurait déjà fallu marquer très tôt dans le match. Puis, nous encaissons et nous réagissons bien, c'est 1-1 à la pause".

Rik De Mil "savait bien" que la série gantoise finirait par s'arrêter

La seconde période a ensuite été folle. "Nous réussissons à marquer par deux fois, puis commettons des erreurs qui leur permettent de revenir dans le match. Il y a aussi une phase discutable sur le troisième but de Rochefort, car il n'y a selon moi pas du tout penalty", estime Rik De Mil. "Après ça, tu sais que ça devient très difficile, qu'il ne faut surtout pas encaisser le quatrième, mais nous nous créons des occasions aussi. Et puis, les penaltys, c'est toujours une loterie, bien sûr".

Cette défaite met fin à une série gantoise qui durait depuis le début de la saison, les Buffalos étant invaincus en championnat et ayant également gagné leur premier match en Conference League. "Nous ne pensons pas vraiment à cette série. C'était évident qu'elle allait s'arrêter un jour. Même si en effet, nous sommes incroyablement déçus aujourd'hui, car nous devions passer. Ca fait très mal".





À choisir, nul doute en effet qu'il vaudrait mieux perdre des points à Braga, jeudi prochain, ou encore en championnat, où les unités perdues peuvent se rattraper. La Coupe était un objectif annoncé des Buffalos : il est désormais hors de portée...