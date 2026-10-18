Le couperet sera vite tombé : le RWDM se sépare de son entraîneur !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le couperet sera vite tombé : le RWDM se sépare de son entraîneur !
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Deux défaites en trois matchs, les deux premières de la saison, et c'est déjà fini pour Christ Bruno au RWDM Brussels. Le club de Molenbeek a décidé de se séparer de son entraîneur dans la foulée du revers subi à l'Olympic Charleroi.

C'est ce qu'on appelle avoir la gâchette facile du côté de la direction du RWDM. Alors qu'il vient de perdre la tête du classement en D1 FFA à la suite de sa défaite sur la pelouse de l'Olympic Charleroi ce dimanche, le club de Molenbeek a communiqué ce dimanche la fin de sa collaboration avec Christ Bruno.

Bruno était arrivé en décembre 2025 à la tête du RWDM Brussels, et était resté à la tête du club malgré une situation financière précaire et un avenir incertain. Le début de saison du club de Molenbeek s'avérait positif, avec cinq victoires d'affilée qui permettait au RWDM de caracoler en tête du classement en D1 FFA.

Depuis trois rencontres, cependant, la mécanique s'était enrayée avec un bilan de 1 point pris sur 9, et deux défaites à l'Union U23 et à l'Olympic Charleroi. 

Le communiqué du RWDM Brussels 

"Le RWDM a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Christ Bruno, entraîneur de l’équipe première.
Cette décision ne fait pas oublier l’engagement dont il a fait preuve dans une période particulièrement difficile pour le club.
Aujourd’hui, nous estimons nécessaire de donner une nouvelle direction à l’équipe. Si nos chemins se séparent, nous tenons à remercier sincèrement Christ pour son travail, son implication et ce qu’il a apporté au RWDM dans un moment où chaque contribution comptait.
Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de son parcours, tant sur le plan professionnel que personnel".

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