L'Union a dû se montrer patiente : héroïque pendant 70 minutes, Nijlen a fini par craquer

L'Union a dû attendre plus longtemps que prévu pour passer devant Nijlen, actif trois divisions plus bas. Le score était toujours de 0-0 à 20 minutes de la fin. Raul Flroucz a tout de même débloqué les débats, imité par Besfort Zeneli et Kamiel Van de Perre un peu plus tard. Les troupes de David Hubert seront donc logiquement au rendez-vous des huitièmes de finale.

C'est le grand écart de ces seizièmes de finale : trois jours après avoir défié la Real Sociedad en Europa League, l'Union Saint-Gilloise accueillait Nijlen, pensionnaire de D2 Amateurs. Sans surprise, David Hubert a fait tourner, laissant Koffi, Patris, Havenaar, Guilherme, Zeneli, Olaru, Biondic et Mofokeng sur le banc pour aligner Chambaere, Egel, De Roeve, Pavlic, Ait El Hadj, Aquino, Keita (héros de jeudi soir) et Florucz comme titulaires.

Conscient de vivre un moment historique, Nijlen a marqué son territoire avec un premier tacle de boucher après 20 secondes. Giflés 1-5 par le Racing Malines le week-end dernier, les visiteurs ont mis tout leur cœur à se faire respecter.

Le match de l'année pour Nijlen

Si bien que malgré la supériorité technique saint-gilloise marquée par plusieurs premiers débordements d'Aquino, les 1000 supporters anversois ont eu l'occasion de vibrer sur deux ballons chauds dans le rectangle, respectivement dégagés par Chambaere puis Chibani devant l'attaquant visiteur.

Après une frappe trop croisée de De Roeve, cette Union assez ronronnante s'est véritablement réveillée à la demi-heure. D'abord sur une reprise de Florucz détournée par le gardien de Nijlen. Puis sur une frappe de Sekou Keita sauvée à même la ligne.

L'Union muette en première mi-temps

Mais Nijlen était toujours dans le coup et faisait couler une nouvelle goutte de sueur sur le front de David Hubert à l'occasion d'un centre dévié juste à côté du but de Chambaere. Le troisième quart d'heure ne s'en est pas moins déroulé aux abords du rectangle des visiteurs.





Que ce soit sur les reprises de Keita, les crochets courts de Florucz, il y avait toujours bien un pied, une tête ou une jambe pour détourner le danger. Comme sur les deux dernières possibilités du premier acte, où Pavlic et Sylla ont tour à tour été contrés sur la ligne ; contre toute attente, 0-0 au repos !

Malgré une frappe cadrée anversoise qui n'inquiète pas Chambaere mais mérite d'être mentionnée, les vagues jaunes ont continué à se succéder. Avec encore souvent Florucz comme point de chute. Mais aussi le même constat qu'en première mi-temps : face au valeureux bloc visiteur, l'incompréhension entre des joueurs ayant peu l'habitude de jouer ensemble a préservé le suspense plus longtemps qu'attendu.

Nijlen finit par craquer

David Hubert a même fait monter Relebohile Mofokeng, Mateo Biondic et Besfort Zeneli pour faire la différence dans la dernière demi-heure. Ce sont pourtant deux joueurs restés sur le terrain qui ont fini par faire pencher la balance : le centre de Dylan Aquino a pris à défaut la défense adverse, permettant à Florucz de passer son homme et de dévier au fond des filets (70e, 1-0).

Le plus dur était fait : l'Union a même fait le break dix minutes plus tard grâce à ses joueurs frais. Mofokeng a dévoré l'espace, crocheté son homme et servi Zeneli en retrait (80e, 2-0). Le score est même passé à 3-0 dans la foulée sur un centre d'Aquino repris par Kamiel Van de Perre (84e, 3-0). Nijlen a fatigué dans les 20 dernières minutes mais peut se montrer très fier de son match face à un poids lourd du football belge.