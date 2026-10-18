Même sur le banc, Vincent Kompany n'est pas épargné par les blessures

Lors de la large victoire du Bayern Munich contre le RB Leipzig (6-1), ce samedi, Vincent Kompany est resté assis la majeure partie du temps. Et ce n'est pas parce qu'il était totalement satisfait de la prestation de ses protégés. Même sur le banc, le corps fragile de "Vince the Prince" peut encore lui jouer de mauvais tours.

Le comportement de Vincent Kompany, ce samedi lors de la large victoire du Bayern Munich contre le RB Leipzig (6-1), n'a pas manqué d'interpeller les observateurs. Alors que le "Rekordmeister" brillait sur la pelouse de l’Allianz Arena, l'ancien Diable rouge est resté la majeure partie de la rencontre assis sur le banc, loin de son comportement habituel au bord du terrain. En cause : une infection qui le diminuait depuis plusieurs jours, à laquelle est venue s’ajouter une blessure à la hanche.

Difficulté à monter les escaliers

Une attitude passive qui n'est forcément pas passée inaperçue. D’ordinaire particulièrement actif dans sa zone technique, le technicien de 40 ans a cette fois laissé ses adjoints, notamment Aaron Danks - passé par Anderlecht notamment -, transmettre les consignes aux joueurs. Les images télévisées l’ont également montré en difficulté pour monter les escaliers menant à la pelouse. À la mi-temps, il a préféré emprunter un autre accès pour rejoindre les vestiaires.

Après la rencontre, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a apporté des précisions sur son état de santé. "Il a eu une infection toute la semaine et, en plus, une blessure à la hanche en faisant du sport, a expliqué le dirigeant bavarois, avant de rassurer sur la situation de son entraîneur. Ce dernier a cependant renoncé à ses interviews d’après-match, ainsi qu'à la conférence de presse.

Retapé pour la venue d'Arsenal ?

Malgré ces problèmes physiques, l’absence de Kompany au bord du terrain n’a pas empêché le Bayern de livrer une prestation convaincante après leur sortie manquée en milieu de semaine contre le modeste Viking Stavanger (3-3), en Ligue des Champions. Les Munichois ont largement dominé le RB Leipzig dont les cages étaient défendues par un Diable rouge : Maarten Vandevoordt. Déjà fusillé au stade de France pour sa première dans les cages de la Belgique, l'ancien dernier rempart de Genk a été repêcher le cuir à six reprises au fond de ses filets. Luis Díaz, auteur d’un triplé, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise et Harry Kane sont les buteurs du soir.

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La question est désormais de savoir si Vincent Kompany pourra rapidement retrouver toutes ses capacités physiques. Le Bayern Munich doit en effet préparer un rendez-vous important en Ligue des champions face à Arsenal, prévu mercredi. Selon Max Eberl, le club espère pouvoir compter sur son coach à succès pour cette rencontre. Sa présence est attendue, même si son état physique exact et son rôle sur le bord du terrain restent à confirmer.