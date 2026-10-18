"Nous n'avons pas été à la hauteur de nos ambitions" : Léo Pétrot ne cache pas sa déception

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Nous n'avons pas été à la hauteur de nos ambitions" : Léo Pétrot ne cache pas sa déception
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht est déjà éliminé de la Coupe de Belgique. Les Mauve & Blanc ont pris la porte dès les 16e de finale sur la pelouse du Beerschot, et c'était loin d'être volé pour les Rats. Léo Pétrot le sait : le Sporting n'a pas été à la hauteur ce dimanche.

Dès l'entame du match et une première occasion pour le Beerschot à la première minute de jeu, on a compris que la soirée risquait d'être longue pour Anderlecht. Elle l'a été - et même moins longue qu'elle aurait pu, puisque les Mauves ont été éliminés dans le temps règlementaire, sans réussir à aller chercher des prolongations qui auraient tenu du hold-up.

Léo Pétrot, l'un des rares anderlechtois méritant ce soir, était forcément amer à l'interview. "Ce soir, c'est vraiment dur. Dur aussi de trouver les mots. C'est une énorme déception. Tous ces supporters qui ont fait le déplacement...", commence le défenseur central au micro de la RTBF.

Gagner la Coupe était l'un des objectifs majeurs du RSCA, finaliste des deux dernières éditions et à la recherche d'un trophée depuis 2017. Ce ne sera pas pour cette saison. "On avait à coeur de faire quelque chose dans cette Coupe. Mais ce soir, on ne répond pas présent", continue Pétrot. "C'est frustrant, c'est très compliqué".

Anderlecht doit tourner le bouton dès son déplacement à Bialystok 

Quelques jours après, déjà, une grosse déception au Dinamo Zagreb, où Anderlecht avait été bien meilleur, il faudra désormais pouvoir se reconcentrer sur les échéances à venir. Car le programme des hommes de Vitor Bruno est dantesque, avec deux déplacements de plus au programme en Pologne et à La Gantoise.

"Ca fait partie du job de footballeur, on doit pouvoir tourner le bouton et se remobiliser très vite", évacue Léo Pétrot. "On sait qu'une saison n'est pas linéaire et qu'il y aura des moments difficiles, c'est à nous de tourner le bouton au plus vite. On doit réagir dès jeudi prochain". 

Lire aussi… Vitor Bruno joue les autruches : "Nous ne méritions pas de perdre, il y a du progrès dans le jeu"

Mais cette élimination laissera des traces, c'est une certitude. "Nous avons des ambitions, et ce soir, nous n'avons pas été à la hauteur de ces ambitions", résume le défenseur central français. "Il faut savoir où nous voulons aller, tous ensemble, et travailler dur à la réalisation de ces objectifs". 

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