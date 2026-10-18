Six buts en quatre matchs : un ancien buteur de Pro League s'amuse aux Pays-Bas

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Six buts en quatre matchs : un ancien buteur de Pro League s'amuse aux Pays-Bas
Photo: © photonews

Après des débuts difficiles à Feyenoord, Nacho Ferri a trouvé son rythme. L'ancien attaquant de Courtrai et Westerlo a marqué lors de ses quatre derniers matchs de championnat.

Nacho Ferri a rejoint Feyenoord l'été dernier en provenance de Westerlo pour neuf millions d'euros. Le club néerlandais l'avait recruté pour concurrencer Ayase Ueda, mais après le départ du Japonais, l'Espagnol a progressivement endossé plus de responsabilités. Ses premières semaines ont été compliquées, mais il a désormais trouvé ses marques.

Son impressionnante prestation contre le PEC Zwolle a lancé une belle série. Ferri a inscrit trois buts lors de la victoire 0-7 et a pu repartir avec le ballon du match. Son premier but avait été enregistré comme un autogoal, mais l'arbitre a attribué la réalisation à l'Espagnol.

Quatre matchs consécutifs avec un but

Après son triplé contre Zwolle, Ferri a continué à marquer à la chaîne. Face au FC Utrecht, il a de nouveau trouvé le chemin des filets lors d'une convaincante victoire 5-0. Il a ensuite ouvert le score contre l'AZ dans le choc remporté 2-0 par Feyenoord. Il a aidé son équipe à s'emparer de la première place.

Samedi, l'Espagnol a poursuivi son impressionnante série. Face à Telstar, il a inscrit le deuxième but rotterdamois après 21 minutes de jeu. Feyenoord s'est imposé 3-4, ce qui porte le total de Ferri à six buts en championnat.

L'ancien buteur de Westerlo reçoit des éloges


L'ancien international Wim Kieft s'est montré élogieux envers Ferri sur la chaîne NOS. "Je pense qu'en principe, il est meilleur qu'Ueda", a déclaré l'ancien attaquant.

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