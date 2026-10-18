"Son attitude ne me dérange absolument pas" : Allegri calme le jeu après son échange avec De Bruyne

Massimiliano Allegri a tenu à calmer les tensions après son échange avec Kevin De Bruyne face à Villarreal. L'entraîneur italien assure qu'il n'existe pas de conflit avec le Diable Rouge, malgré une situation sportive de plus en plus délicate.

Massimiliano Allegri ne veut pas entendre parler d'un conflit avec Kevin De Bruyne. L'entraîneur italien a été interrogé sur son échange tendu avec le Diable Rouge en Ligue des Champions. Il assure que cet épisode n'a eu aucune conséquence sur leur relation et préfère retenir les prochaines échéances de son équipe.

Mardi soir, face à Villarreal en Ligue des Champions, Naples avait ouvert le score, mais les Espagnols ont renversé la situation pour s'imposer 2-1. Au cours de cette rencontre, De Bruyne et Allegri ont eu un échange tendu près du banc de touche. Les images de cet échange ont attiré l'attention, au point que le technicien a dû revenir sur les faits quelques jours plus tard.

Allegri assure qu'il n'y a aucun problème

Face aux journalistes, l'ancien entraîneur de l'AC Milan a expliqué que la réaction du milieu belge ne l'avait pas contrarié. "Son attitude ne me dérange absolument pas. C'était un malentendu à un moment particulièrement difficile du match, mais c'est tout", a-t-il déclaré. Pour Allegri, les deux hommes n'étaient pas sur la même longueur d'onde à cet instant de la rencontre. Il ne voit aucune raison de prolonger cette discussion en dehors du terrain.

Le coach napolitain a abordé le sujet avec humour, en évoquant la barrière de la langue. "D'autres choses arrivent et arriveront. C'est normal. Mais si nous nous comprenons tout de suite, c'est mieux. Soit je parle anglais, soit il parle italien", a-t-il plaisanté. Il a tenu à souligner les qualités de son joueur. "Il est intelligent et on se comprend".



Selon Fabrizio Romano, la direction de Naples surveille attentivement la situation d'Allegri. Le prochain match de Ligue des Champions face à Bodø/Glimt pourrait être décisif pour l'avenir de l'entraîneur italien.