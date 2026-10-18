Tielemans décisif mais Manchester United cale, De Cuyper et Brighton écrasent Crystal Palace

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Tielemans décisif mais Manchester United cale, De Cuyper et Brighton écrasent Crystal Palace

Brighton a écrasé Crystal Palace 5-0 avec Maxim De Cuyper titulaire. Manchester United a partagé les points avec Leeds 1-1, malgré une passe décisive de Youri Tielemans pour Bryan Mbeumo.

Manchester United n'a pas réussi à faire mieux qu'un partage 1-1 sur la pelouse de Leeds ce dimanche après-midi, lors de la 7e journée de Premier League. Youri Tielemans et Senne Lammens étaient tous les deux titulaires. Les Red Devils ont ouvert le score à la 35e minute grâce à Bryan Mbeumo, servi par Tielemans. Le Diable Rouge a adressé un centre à ras de terre depuis le côté droit, près de la surface, pour permettre à son coéquipier de marquer.

Leeds n'a pas attendu pour répondre. À la 51e minute, Dominic Calvert-Lewin a remis les deux équipes à égalité. Manchester United n'a pas réussi à reprendre l'avantage. Avec ce partage, Manchester United est 13e au classement, loin de Leeds, qui occupe la 7e place. Michael Carrick est plus que jamais sous pression.

Brighton écrase Crystal Palace avec De Cuyper sur le terrain

À Brighton, Maxim De Cuyper a participé à la victoire 5-0 contre Crystal Palace. Le Diable Rouge, qui joue comme ailier gauche cette saison, a disputé tout le match. Grâce à ce succès, Brighton grimpe à la deuxième place du championnat. Les Seagulls ont rapidement pris le dessus sur leur adversaire, avec trois buts inscrits dans les dix premières minutes.

Jaydee Canvot a marqué contre son camp à la 4e minute. Trois minutes plus tard, Diego Gomez a surpris tout le monde avec une frappe depuis le rond central. Yasin Ayari a porté le score à 3-0 à la 10e minute. Les visiteurs étaient dans une position très difficile avant le premier quart d'heure de jeu.


La deuxième période n'a rien changé pour Crystal Palace. Charalampos Kostoulas a inscrit le quatrième but à la 49e minute, puis Jack Hinshelwood a porté le score à 5-0 à la 84e. Brighton grimpe à la deuxième place de Premier League. Crystal Palace se retrouve 14e après cette correction.

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