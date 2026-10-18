Un boulevard s'ouvre devant Mike Penders à Chelsea : son concurrent absent plusieurs semaines

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un boulevard s'ouvre devant Mike Penders à Chelsea : son concurrent absent plusieurs semaines
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Blessé contre Everton en championnat, Emiliano Martinez a été opéré et manquera plusieurs semaines de compétition. Mike Penders devrait avoir l'occasion de jouer plus avec Chelsea. Peut-être un tournant dans sa carrière.

Mike Penders a une belle occasion de se montrer dans les prochaines semaines. Le jeune gardien belge devrait profiter de l'absence d'Emiliano Martinez pour gagner du temps de jeu à Chelsea. L'Argentin a annoncé ce dimanche sur ses réseaux sociaux avoir subi une opération après sa blessure contre Everton.

Une opération qui change la donne pour Mike Penders

Le portier argentin a tenu à rassurer ses supporters. "L'opération s'est bien passée", a-t-il expliqué, précisant qu'il comptait revenir d'ici quelques semaines. Aucune date précise n'a été annoncée pour son retour. En attendant, Chelsea va devoir faire sans son gardien titulaire, ce qui pourrait permettre à Penders d'enchaîner les rencontres.

Des débuts inattendus face à Everton

Initialement sur le banc, il a été appelé à remplacer Martinez en seconde période. L'Argentin venait de subir un violent choc à la tête lors d'une sortie aérienne. Après plusieurs minutes de soins, il a été évacué sur civière. Penders a fait ses débuts en Premier League dans des circonstances particulières.

Plusieurs semaines pour convaincre Xabi Alonso

Chelsea s'est imposé 2-0, avec un doublé de Pedro Neto, et le Diable Rouge a terminé la rencontre sans encaisser de but (clean-sheet). Une première réussie en Premier League pour l'ancien gardien de Genk, qui avait jusque-là joué qu'en Coupe de la Ligue avec les Blues. Xabi Alonso a apprécié sa prestation et n'a pas manqué de le souligner après le coup de sifflet final, saluant son courage et son caractère.

Lire aussi… "Il est courageux et nous avons pleinement confiance en lui" : Xabi Alonso satisfait de Mike Penders

La blessure de Martinez change la situation pour Penders. À lui de profiter des prochaines semaines pour convaincre son entraîneur de lui faire confiance. Le Diable n'a que très peu d'expérience au plus haut niveau anglais, mais il a une chance de gagner sa place dans les cages de Chelsea.

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