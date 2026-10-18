Un boulevard s'ouvre devant Mike Penders à Chelsea : son concurrent absent plusieurs semaines

Blessé contre Everton en championnat, Emiliano Martinez a été opéré et manquera plusieurs semaines de compétition. Mike Penders devrait avoir l'occasion de jouer plus avec Chelsea. Peut-être un tournant dans sa carrière.

Mike Penders a une belle occasion de se montrer dans les prochaines semaines. Le jeune gardien belge devrait profiter de l'absence d'Emiliano Martinez pour gagner du temps de jeu à Chelsea. L'Argentin a annoncé ce dimanche sur ses réseaux sociaux avoir subi une opération après sa blessure contre Everton.

Gracias a todos por los mensajes , la operacion fue bien. Lo mas importante es que ganamos y con arco en 0 En unas semanas volvemos ya 🫶🏽 https://t.co/TN6Pg8ADfj — Emi Martínez (@emartinez) October 18, 2026

Une opération qui change la donne pour Mike Penders

Le portier argentin a tenu à rassurer ses supporters. "L'opération s'est bien passée", a-t-il expliqué, précisant qu'il comptait revenir d'ici quelques semaines. Aucune date précise n'a été annoncée pour son retour. En attendant, Chelsea va devoir faire sans son gardien titulaire, ce qui pourrait permettre à Penders d'enchaîner les rencontres.

Des débuts inattendus face à Everton

Initialement sur le banc, il a été appelé à remplacer Martinez en seconde période. L'Argentin venait de subir un violent choc à la tête lors d'une sortie aérienne. Après plusieurs minutes de soins, il a été évacué sur civière. Penders a fait ses débuts en Premier League dans des circonstances particulières.

Plusieurs semaines pour convaincre Xabi Alonso

Chelsea s'est imposé 2-0, avec un doublé de Pedro Neto, et le Diable Rouge a terminé la rencontre sans encaisser de but (clean-sheet). Une première réussie en Premier League pour l'ancien gardien de Genk, qui avait jusque-là joué qu'en Coupe de la Ligue avec les Blues. Xabi Alonso a apprécié sa prestation et n'a pas manqué de le souligner après le coup de sifflet final, saluant son courage et son caractère.



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La blessure de Martinez change la situation pour Penders. À lui de profiter des prochaines semaines pour convaincre son entraîneur de lui faire confiance. Le Diable n'a que très peu d'expérience au plus haut niveau anglais, mais il a une chance de gagner sa place dans les cages de Chelsea.