Un derby wallon, pas de vrais chocs : voici les affiches des 8e de finale de la Coupe de Belgique

Un derby wallon, pas de vrais chocs : voici les affiches des 8e de finale de la Coupe de Belgique
Photo: © photonews

Les 16e de finale de la Croky Cup ont livré leur verdict. Le RSC Anderlecht et La Gantoise ont été éliminés par le Beerschot et Rochefort, et sont donc les seuls clubs de D1A à prendre la porte. Dans la foulée, le tirage au sort des 8e de finale a été effectué.

Les 8e de finale de la Croky Cup se joueront le week-end des 4, 5 et 6 décembre. Le programme exact de ce week-end ne sera communiqué que mercredi, mais le tirage a été effectué et on connaît donc désormais le programme pour les 16 équipes encore en lice. 

Le petit poucet de la compétition, l'Union Rochefortoise, espérait tomber sur un gros morceau après avoir éliminé La Gantoise - et pourquoi pas le Standard ? - mais affrontera finalement le KV Malines, avec peut-être en tête un nouvel exploit. 

Il y aura toutefois bien un duel wallon au programme : la RAAL, qualifiée face au FC Liège, affrontera désormais... le Standard de Liège, à l'Easi Arena. Un déplacement abordable pour les Rouches, qui ne s'en plaindront pas. 

Le Sporting Charleroi, qualifié péniblement face au RAEC Mons, recevra Saint-Trond. Le Club de Bruges reçoit le SK Beveren, tandis que le Beerschot, l'autre club des divisions inférieures, accueillera encore un grand club puisque c'est le KRC Genk qui se rendra au Kiel après Anderlecht

Le programme complet des 8e de finale de Coupe de Belgique :


Royal Antwerp FC - OH Louvain
Club Bruges - SK Beveren
Union SG - KVC Westerlo
Charleroi - Saint-Trond
Rochefort - KV Malines
La Louvière - Standard de Liège
Beerschot - KRC Genk
Zulte Waregem - Cercle Bruges

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