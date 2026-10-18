"Un échec total à tous les niveaux" : le Bayern de Vincent Kompany plonge un club de Bundesliga dans la crise

Le RB Leipzig a été battu 6-1 par le Bayern Munich de Vincent Kompany. Après le match, Martín Demichelis a critiqué la prestation de toute son équipe.

Le RB Leipzig a subi une grosse défaite 6-1 ce samedi face au Bayern Munich de Vincent Kompany. Un résultat difficile à accepter pour l'équipe de Martín Demichelis, qui avait battu l'Eintracht Francfort 6-0 et le PSV Eindhoven en Ligue des champions lors de ses précédents matchs. Mais face au Bayern, Leipzig n'a pas montré le même visage. Menée 3-0 à la mi-temps, l'équipe n’a pas réussi à réagir et Luis Díaz en a profité pour inscrire un triplé. Après le match, Demichelis et le directeur sportif Marcel Schäfer étaient furieux.

Sur le site officiel du RB Leipzig, Demichelis a affiché sa déception. "Nous devons nous excuser auprès de nos supporters", a déclaré l'Argentin. Il a estimé que son équipe avait été beaucoup trop passive, avec comme sans ballon, et qu'elle ne ressemblait pas à celle qui avait remporté ses précédentes rencontres.

Demichelis n'épargne pas ses joueurs

L'entraîneur était déçu par la prestation. "Après la première mi-temps, nous aurions pu remplacer cinq joueurs", a-t-il reconnu. Il n'a pas voulu pointer certains joueurs du doigt. Selon Demichelis, l'ensemble de l'équipe était responsable de cette correction.

Le directeur sportif a parlé "d'un échec total à tous les niveaux". Il a estimé que Leipzig s'en était bien sorti en ne concédant que six buts.

Vandevoordt évite le pire

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Maarten Vandevoordt a aussi passé une mauvaise soirée. Le gardien belge a encaissé six buts, même s'il a réalisé plusieurs arrêts pour éviter que le score soit plus lourd.