Vitor Bruno joue les autruches : "Nous ne méritions pas de perdre, il y a du progrès dans le jeu"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Vitor Bruno joue les autruches : "Nous ne méritions pas de perdre, il y a du progrès dans le jeu"
Photo: © photonews

Vitor Bruno est positif après à peu près chaque match du RSC Anderlecht cette saison. Et si vous vous posiez la question : oui, il a réussi à l'être (un peu) après l'élimination au Beerschot. Le Portugais estime en effet que son équipe... ne méritait pas l'élimination.

Vitor Bruno aurait probablement dit, si le RSC Anderlecht s'était qualifié, que la forme importait peu dans un match de 16e de finale - et il aurait eu raison, davantage ici qu'après la victoire au Cercle de Bruges. Mais les Mauves n'ont pas réussi de braquage cette fois, même si aux yeux du coach anderlechtois, cela n'en aurait pas été un.

"Que s'est-il passé ? Nous avons perdu un match. Pourquoi ? Parce qu'ils ont marqué plus de buts”, a résumé Bruno avec cynisme après la rencontre. "Nous avons affronté un adversaire solide, qui met tout le monde en difficulté. Et nous nous sommes procuré quatre ou cinq occasions de but, nous avons bien joué", ose-t-il également. 

Mais même l'optimiste portugais ne peut pas le cacher : "par moments", le Beerschot a été au-dessus. "Il y a certaines choses dans ce match que nous n'avons pas maîtrisées, et il va falloir se remettre au travail". Un travail qui, selon lui, porte ses fruits : "Nous progressons dans le jeu, c'est le football que je veux voir. Mais il faut mieux gérer certaines phases à titre individuel. Cependant, selon moi, nous ne méritions pas de perdre ce match". 

Vitor Bruno mécontent d'Ali Maamar... et de l'absence de VAR 

Il y avait de nombreux changements dans le onze de base entre le déplacement au Dinamo Zagreb et cette élimination en Coupe. Bruno a fait tourner, en vain. "Nous avons énormément de matchs à jouer et tout le monde n'était pas frais. Mais je ne veux pas me cacher derrière cette excuse", évacue-t-il.

Anderlecht Beerschot

Ce qui est indéniable, cependant, c'est que le carton rouge d'Ali Maamar a tout changé. Anderlecht s'est retrouvé à dix contre onze alors que le match changeait progressivement de visage. "Nous devons en parler en interne. Je suis responsable également, et je veux lui en parler face-à-face. Aurais-je dû le remplacer après son carton jaune ? En tant que joueur, tu dois tout de même pouvoir gérer ça. Ce ne sont pas des enfants". 

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Mais s'il n'a pas souhaité se retrancher derrière cette excuse, Vitor Bruno estime aussi que ce genre de match devrait pouvoir se jouer avec l'assistance vidéo. "Il y a certaines phases dont je préfère ne pas parler... Si on veut que le football belge progresse, certaines choses doivent progresser. Cela n'a pas de sens de ne pas avoir de VAR dans un tel match", conclut-il. On ne peut pas lui donner entièrement tort sur ce point... 

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