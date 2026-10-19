"À Anderlecht, je n'ai vu ni envie, ni créativité, ni la mentalité adéquate pour venir faire un résultat"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"À Anderlecht, je n'ai vu ni envie, ni créativité, ni la mentalité adéquate pour venir faire un résultat"
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Anderlecht est déjà éliminé de la Coupe de Belgique au stade des seizièmes de finale. Les Mauves se sont inclinés 2-1 face au Beerschot dimanche soir. Une rencontre que les Bruxellois savaient difficile, comme l'a rappelé Philippe Albert, qui a analysé la rencontre au micro de la RTBF.

La semaine dernière, le Sporting d'Anderlecht a concédé deux défaites, d'abord en Europa League face au Dinamo Zagreb, puis contre le Beerschot. Les Mauves n'ont clairement pas affiché leur meilleur visage face au club anversois.

Philippe Albert déplore le manque d'envie des Anderlechtois

Philippe Albert s'est montré très critique : "Depuis le tirage au sort, on savait que ça allait être un match très difficile pour les Anderlechtois. Ce qu’on a vu aujourd’hui est quand même assez regrettable parce que moi je n’ai vu ni envie, ni créativité, ni la mentalité adéquate pour venir faire un résultat ici."

"Si vous n’avez pas la mentalité nécessaire pour venir jouer dans ce stade avec des supporters qui sont toujours derrière leur équipe, c’est très difficile de s’imposer", a-t-il poursuivi.

Plusieurs joueurs pointés du doigt

Anderlecht avait effectué six changements par rapport au match contre Zagreb. Selon le consultant et ancien Diable Rouge, ces modifications ont nui aux automatismes de l'équipe.

Il n'a pas hésité à citer plusieurs joueurs : "Le manque d'implication ? Je pense à Marten Winkler et à Oliver Antman. Ali Maamar se fait également exclure de manière absolument ridicule. Il est le meilleur Anderlechtois depuis le début de la saison, mais aujourd’hui, il a commis une faute professionnelle."

Anderlecht devra impérativement réagir cette semaine. Deux rencontres sont au programme des Mauves : un match d'Europa League face au Jagiellonia Białystok et une rencontre de championnat contre La Gantoise.

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