🎥 Julien Duranville enfin décisif : "Le match qu'il fait est monstrueux"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Julien Duranville enfin décisif : "Le match qu'il fait est monstrueux"
Photo: © photonews
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Julien Duranville était titulaire avec l'Olympique Lyonnais ce dimanche en Ligue 1 pour la deuxième fois de la saison, après avoir disparu des radars de longues semaines. L'ailier belge a été décisif, même si cela ne comptera pas dans ses statistiques officielles.

Les dernières minutes de Julien Duranville (20 ans) avec l'OL dataient déjà du mois... d'août dernier : jamais laissé tranquille par son corps, l'ailier belge était laissé de côté par Paulo Fonseca, qui restait patient et attendait le bon moment pour le relancer.

Ce moment, c'était ce dimanche : après un travail intensif durant la trêve, Duranville était enfin prêt à démarrer son premier match de Ligue 1 depuis la première journée. Et il a été décisif face à l'OGC Nice : c'est son tir, repoussé péniblement par Yehvann Diouf, qui permet à Pavel Sulc de suivre et d'égaliser.

Niakhaté couvre Julien Duranville de louanges 

Après la rencontre, son coéquipier Moussa Niakhaté a tenu à évoquer son cas : "J'ai envie de parler de Julien Duranville. Ca faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, il a eu des blessures. C'est un gamin que j'affectionne énormément, on sait qu'il a un talent", entame l'international sénégalais au micro d'OL Play.

"Aujourd'hui, le match qu'il fait, il est monstrueux. Dans ces conditions-là, c'est pas facile pour un jeune joueur. Il est à l'image de l'équipe, un très bon jeune joueur, très gentil, qui veut travailler et se donner pour le club. Et aujourd'hui, c'est un excellent match de sa part".

L'objectif sera désormais d'enchaîner pour Julien Duranville, dont le talent n'a en effet jamais été remis en question mais qui peine, depuis le début de sa carrière, à enchaîner les rencontres. 

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