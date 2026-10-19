Sauf miracle, cela fera 10 ans sans titre pour Anderlecht : Bruno et ses joueurs s'en rendent-ils compte ?

Anderlecht ne gagnera pas de trophée cette saison. C'est peut-être un peu tôt pour l'affirmer, mais c'est en tout cas ce qui semble évident après l'élimination en Coupe de Belgique ce week-end. Cela signifie donc que la barre des 10 ans sans trophée sera franchie.

Les médias ont déjà prévu leurs unes, leurs interviews avec des interlocuteurs triés sur le volet et leurs rétrospectives : le 18 mai prochain, cela fera 10 ans que le RSC Anderlecht n'a pas remporté le moindre titre. Et sauf petit miracle, le signe indien ne sera pas brisé cette saison non plus.

L'ironie du calendrier est terrible : si la date précise de la finale de la Croky Cup doit encore être confirmée, elle devrait se tenir aux alentours du 14 mai 2027. Cela signifie donc que le cap des 10 ans aurait pu, en un sens, ne même pas être atteint jour pour jour par le RSC Anderlecht - sauf en championnat - si les Mauves avaient, après deux finales perdues d'affilée, enfin gagné la Coupe cette saison.

Voilà qui aurait pu modifier le programme des éditos médiatiques, forcer d'autres angles et une approche plus positive qu'un simple bilan de 10 ans de disette. Ce dimanche, dès les 16e de finale, le scénario peut être mis à la poubelle.

Les 11 transferts d'Anderlecht savent-ils à quel point c'est important ?

C'est peut-être, et c'est paradoxal car il a été très critiqué pour ces propos, après la victoire face au Cercle de Bruges que Vitor Bruno a paru le mieux comprendre l'importance de cette longue période sans trophée pour Anderlecht. En disant qu'il signait pour gagner tous les matchs comme ça, car cela signifierait un titre de champion de Belgique, il ne faisait pas que dans le cynisme - il avait raison sur le fond.

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Après tout, Brian Riemer, il y a quelques saisons, a été proche de rapporter un titre avec un football loin de correspondre aux fantasmes encore liés à la grande époque anderlechtoise. Personne ne ferait la fine bouche si Anderlecht était un champion "moche" en mai prochain.



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Mais en jetant encore un peu d'eau tiède sur l'incendie ce dimanche, en refusant de vraiment frapper du poing sur la table et en affirmant même (comment est-ce possible ?) que son équipe avait proposé du beau jeu et ne méritait pas d'être éliminée, Vitor Bruno ne semble pas comprendre le caractère dramatique de l'élimination de ce dimanche au Beerschot.

Peut-être qu'au Portugal, la Coupe n'a aucune importance, et que le FC Porto, comme le RSC Anderlecht fut un temps, pouvait se permettre de prendre cette compétition par-dessus la jambe. Mais au vu du onze aligné, qui se rapproche de ce qu'on peut essayer de déterminer comme une équipe-type, Bruno a pris ce match au sérieux. Quid de ses joueurs ?

Certains cadres comprennent naturellement la situation dans laquelle est Anderlecht. Colin Coosemans, Ludwig Augustinsson, Ali Maamar, Marco Kana, et même Adriano Bertaccini ou Mario Stroeykens : tous savent à quel point la Croky Cup est importante. À quel point là aussi, "gagner moche" importait peu. Et leurs équipiers ?

Où sont Onia Seke, Nga Kana, Ojea, Kalonji ?

Anderlecht a transféré une équipe complète cet été. Tous ne peuvent pas avoir saisi en si peu de temps la situation dans laquelle le club se trouve. Aasgaard, Antman, Winkler, Koutsoupias ont-il saisi que leur équipe n'avait presque aucune chance d'être sacrée championne de Belgique, absolument aucune de remporter l'Europa League, et que ce déplacement au Beerschot était donc le plus important du mois d'octobre ?

On l'espère. Car les supporters, eux, semblent avoir un peu de mal à s'identifier à un onze qui change drastiquement de semaine en semaine et duquel Vitor Bruno a écarté brutalement les "kets" qui faisaient vibrer le stade en début de saison (Nga Kana, Ojea, Kalonji, Onia Seke) et auraient, eux, certainement compris l'enjeu.