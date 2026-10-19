"Il est incroyablement fort" : l'entraîneur du futur adversaire de Fenerbahçe en LDC se méfie de Lukaku

Fenerbahçe affrontera le Slavia Prague à domicile ce mardi soir à 18h45 en Ligue des champions. Avant cette rencontre, l'entraîneur du club tchèque, Jindřich Trpišovský, s'est exprimé à propos de Romelu Lukaku.

Et il n'a pas hésité à mettre en avant les qualités du buteur belge, qui a inscrit son premier but avec Fenerbahçe le week-end dernier. En conférence de presse, il a été interrogé sur le Diable Rouge.

"Il est incroyablement fort. J’adore jouer contre Lukaku. Je le connais bien : il ne faut surtout pas lui laisser le moindre espace", a déclaré l'entraîneur.

Le Slavia Prague se méfie de Lukaku

David Zima, défenseur du Slavia, a aussi pris la parole sur le Diable Rouge. Il compte bien s'en méfier : "Lukaku est un très bon joueur, très agressif. Nous devons absolument l’empêcher de s’approcher de notre but. S’il trouve de l’espace, ce sera difficile."

Le Slavia Prague n'a pas encore le moindre point après deux journées de Ligue des champions. De son côté, Fenerbahçe n'a qu'une seule unité à son compteur et espère se relever de sa lourde défaite 6-0 contre Aston Villa.



En championnat, le Slavia Prague est actuellement leader. Fenerbahçe, de son côté, est actuellement troisième.