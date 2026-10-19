"J'ai eu peur de mourir" : une légende du football italien raconte son expérience poignante

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"J'ai eu peur de mourir" : une légende du football italien raconte son expérience poignante
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Francesco Totti vient de publier son autobiographie, Oltre, dans laquelle il raconte avoir contracté le COVID-19 en 2020 et craint pour sa vie. La légende du football italien a refusé d'être hospitalisé, souhaitant "mourir chez lui".

L'année 2020 a été dramatique pour Francesco Totti (50 ans), qui a vu son père s'éteindre des suites du COVID-19 et a ensuite à son tour été touché par la maladie. Une épreuve qu'il raconte dans son autobiographie "Oltre", qui vient de paraître (en itaien).

La légende de l'AS Rome ne cache pas d'avoir craint pour sa vie en cette période très difficile. "Je ne me suis pas trop inquiété au début, malgré un fort essoufflement et du mal à respirer", raconte-t-il. Mais bien vite, les symptômes les plus sévères apparaissent.

Francesco Totti a refusé d'être hospitalisé 

Francesco Totti a alors craint de mourir "comme son père", c'est-à-dire seul à l'hôpital sans que sa famille puisse lui rendre visite. "J'ai appelé mes enfants et je leur ai dit que je ne m'en sortirais peut-être pas". Ceux-ci ont d'abord cru à une plaisanterie avant de comprendre que leur père était sérieux.

Totti a refusé d'être hospitalisé. "Je ne veux pas subir le même sort que mon père. Si je dois mourir, ce sera chez moi. Pas enfermé dans un hôpital sans jamais pouvoir revoir mes enfants", a-t-il déclaré aux médecins. Il a donc été suivi depuis son domicile, via des caméras.

 Pier Silvio Berlusconi, fils de l’ancien Premier ministre et ex-patron de l’AC Milan Silvio Berlusconi, est ensuite intervenu et a proposé à Francesco Totti un vol privé vers Milan pour qu’il soit pris en charge par Alberto Zangrillo, le médecin de famille des Berlusconi.

C'est ce dernier qui, selon l'ancien n°10 de la Roma, lui a sauvé la vie en lui donnant un simple conseil : ne plus dormir sur le dos ou le côté, mais à plat ventre et bras écartés "comme Jésus sur la croix", relate le joueur. La fièvre a alors baissé :  "Je me suis senti complètement renaître", conclut Totti. 

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