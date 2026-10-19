Tension dans l'air avant le match entre Bruges et Lens : voici pourquoi l'UEFA classe ce match "à risque"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Tension dans l'air avant le match entre Bruges et Lens : voici pourquoi l'UEFA classe ce match "à risque"
Photo: © photonews

Doit-on s'attendre à des débordements cette semaine lors du match de Ligue des Champions entre le Club de Bruges et le Racing Lens ? L'UEFA a en tout cas pointé ce match comme étant "à risque", et on s'attend à un dispositif policier renforcé.

En cause : l'amitié qui lie, depuis longtemps, les groupes ultras du LOSC et du Club de Bruges. Et le LOSC est naturellement un rival historique du Racing Lens : les derbys du Nord entre les deux équipes font partie des plus tendus de France.

L'Equipe rapporte donc qu'un dispositif sécuritaire particulier sera mis en place pour cette rencontre. La rencontre a en effet été placée comme "à risque" par les autorités et par l'UEFA.

Une amitié Bruges-Lille qui fête ses dix ans

Récemment, les Dogues Virage Est (DVE), principal groupe ultra du LOSC, et les North Fanatics (NF), supporters du Club Bruges, ont célébré leurs 10 ans d'amitié en organisant une rencontre et une bâche commune lors du match entre le LOSC et Le Havre.

Et à l'occasion, des chants... anti-lensois avaient été entonnés, repris en choeur par les supporters du Club de Bruges. Autant dire que les plus de 1400 supporters lensois qui feront le déplacement ce mercredi (21h) au Jan Breydel seront reçus chaudement. 

Ces supporters lensois sont d'ailleurs forcés d'effectuer le déplacement en combicar, afin d'éviter que des affrontements éclatent non seulement au stade mais aussi en ville et aux abords des gares de bus et de trains. 

Dans le même temps, à une heure de route de là, une autre rencontre à haut risque se tient : celle opposant le LOSC au Galatasaray. Tout le monde espère éviter un scénario catastrophe... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
FC Bruges
Lens

Plus de news

"Nous ne gagnerons pas le championnat, mais la Coupe..."

"Nous ne gagnerons pas le championnat, mais la Coupe..."

10:00
🎥 Diego Moreira était intenable face à l'Atalanta, De Ketelaere en difficulté

🎥 Diego Moreira était intenable face à l'Atalanta, De Ketelaere en difficulté

09:40
🎥 Julien Duranville enfin décisif : "Le match qu'il fait est monstrueux"

🎥 Julien Duranville enfin décisif : "Le match qu'il fait est monstrueux"

08:30
🎥 Bientôt la même chose au Mambourg ? Un joueur prêté par le Sporting Charleroi empile les buts

🎥 Bientôt la même chose au Mambourg ? Un joueur prêté par le Sporting Charleroi empile les buts

09:00
Les Storm Ultras dénoncent les débordements à Mons : "Une stupidité absolue"

Les Storm Ultras dénoncent les débordements à Mons : "Une stupidité absolue"

08:00
Ludwig Augustinsson défend Vitor Bruno après l'élimination d'Anderlecht

Ludwig Augustinsson défend Vitor Bruno après l'élimination d'Anderlecht

07:20
Un Anderlechtois a convaincu Vitor Bruno : "Oui, il mérite plus de temps de jeu"

Un Anderlechtois a convaincu Vitor Bruno : "Oui, il mérite plus de temps de jeu"

07:00
🎥 Le goal phénoménal de Kylian Mbappé avec le Real Madrid

🎥 Le goal phénoménal de Kylian Mbappé avec le Real Madrid

07:40
Mats Rits savoure... avec retenue : "Aucun sentiment de revanche"

Mats Rits savoure... avec retenue : "Aucun sentiment de revanche"

23:00
Un derby wallon, pas de vrais chocs : voici les affiches des 8e de finale de la Coupe de Belgique

Un derby wallon, pas de vrais chocs : voici les affiches des 8e de finale de la Coupe de Belgique

21:42
🎥 Un penalty hallucinant, mais inexistant pour Rochefort ? La Gantoise n'est pas ravie de l'arbitrage

🎥 Un penalty hallucinant, mais inexistant pour Rochefort ? La Gantoise n'est pas ravie de l'arbitrage

22:30
Vitor Bruno joue les autruches : "Nous ne méritions pas de perdre, il y a du progrès dans le jeu"

Vitor Bruno joue les autruches : "Nous ne méritions pas de perdre, il y a du progrès dans le jeu"

22:00
Saint-Trond domine Lommel dans l'ultime 16e de finale de Croky Cup

Saint-Trond domine Lommel dans l'ultime 16e de finale de Croky Cup

21:20
"Nous n'avons pas été à la hauteur de nos ambitions" : Léo Pétrot ne cache pas sa déception

"Nous n'avons pas été à la hauteur de nos ambitions" : Léo Pétrot ne cache pas sa déception

20:45
Le couperet sera vite tombé : le RWDM se sépare de son entraîneur !

Le couperet sera vite tombé : le RWDM se sépare de son entraîneur !

21:10
Est-ce même une surprise ? Anderlecht prend à son tour la porte au Beerschot !

Est-ce même une surprise ? Anderlecht prend à son tour la porte au Beerschot !

19:58
5
De la D2 Amateurs à la D1A : le plan de Léandro Rousseau pour devenir le buteur attitré de la RAAL Réaction

De la D2 Amateurs à la D1A : le plan de Léandro Rousseau pour devenir le buteur attitré de la RAAL

19:20
Ca ne plaira pas à son coach : Noa Lang encore au coeur d'une polémique en Italie

Ca ne plaira pas à son coach : Noa Lang encore au coeur d'une polémique en Italie

20:30
La Gantoise a fini par perdre... le match à ne pas perdre : "On savait que ça arriverait, mais ici..."

La Gantoise a fini par perdre... le match à ne pas perdre : "On savait que ça arriverait, mais ici..."

19:40
Charleroi a-t-il pris Mons de haut ? "On savait que ça allait être compliqué"

Charleroi a-t-il pris Mons de haut ? "On savait que ça allait être compliqué"

18:20
"Son attitude ne me dérange absolument pas" : Allegri calme le jeu après son échange avec De Bruyne

"Son attitude ne me dérange absolument pas" : Allegri calme le jeu après son échange avec De Bruyne

19:00
Catastrophe pour Nathan De Cat, qui sera absent pour une période indéterminée !

Catastrophe pour Nathan De Cat, qui sera absent pour une période indéterminée !

18:39
Tielemans décisif mais Manchester United cale, De Cuyper et Brighton écrasent Crystal Palace

Tielemans décisif mais Manchester United cale, De Cuyper et Brighton écrasent Crystal Palace

18:00
OHL s'en prend à l'arbitre malgré sa qualification en Coupe de Belgique : "totalement injustifiée"

OHL s'en prend à l'arbitre malgré sa qualification en Coupe de Belgique : "totalement injustifiée"

17:00
"Ils trouvent toujours une excuse" : Sérgio Conceição règle ses comptes avec ses anciens joueurs

"Ils trouvent toujours une excuse" : Sérgio Conceição règle ses comptes avec ses anciens joueurs

17:30
Exploit en Coupe de Belgique : Rochefort élimine La Gantoise aux tirs au but, Malines écrase Eupen

Exploit en Coupe de Belgique : Rochefort élimine La Gantoise aux tirs au but, Malines écrase Eupen

16:17
"Un échec total à tous les niveaux" : le Bayern de Vincent Kompany plonge un club de Bundesliga dans la crise

"Un échec total à tous les niveaux" : le Bayern de Vincent Kompany plonge un club de Bundesliga dans la crise

16:30
La match entre la RAAL et le RFC Liège a fait des dégâts : "Il a directement été à l'hôpital"

La match entre la RAAL et le RFC Liège a fait des dégâts : "Il a directement été à l'hôpital"

15:00
L'Union a dû se montrer patiente : héroïque pendant 70 minutes, Nijlen a fini par craquer

L'Union a dû se montrer patiente : héroïque pendant 70 minutes, Nijlen a fini par craquer

15:20
2
Un grand journal allemand interpelle le Bayern Munich : un effort réclamé pour le chouchou de Vincent Kompany

Un grand journal allemand interpelle le Bayern Munich : un effort réclamé pour le chouchou de Vincent Kompany

15:20
L'Union fait 3-0 ! Direct Commenté Live

L'Union fait 3-0 ! Direct Commenté

13:01
Allegri sur le départ à Naples après des tensions avec Kevin De Bruyne ? Un match très décisif l'attend

Allegri sur le départ à Naples après des tensions avec Kevin De Bruyne ? Un match très décisif l'attend

14:30
Un boulevard s'ouvre devant Mike Penders à Chelsea : son concurrent absent plusieurs semaines

Un boulevard s'ouvre devant Mike Penders à Chelsea : son concurrent absent plusieurs semaines

14:00
Six buts en quatre matchs : un ancien buteur de Pro League s'amuse aux Pays-Bas

Six buts en quatre matchs : un ancien buteur de Pro League s'amuse aux Pays-Bas

13:30
Ivan Leko revient la qualification peu convaincante du Club de Bruges en Coupe de Belgique

Ivan Leko revient la qualification peu convaincante du Club de Bruges en Coupe de Belgique

10:30
Deux but en quatre minutes dont un slalom géant : la magie Messi opère toujours

Deux but en quatre minutes dont un slalom géant : la magie Messi opère toujours

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 7
Le Mans Le Mans 0-3 Toulouse Toulouse
Strasbourg Strasbourg 1-3 PSG PSG
Troyes Troyes 1-3 Lens Lens
Lille OSC Lille OSC 1-1 Brest Brest
Angers Angers 2-5 Marseille Marseille
Paris FC Paris FC 4-3 Rennes Rennes
Le Havre Le Havre 1-3 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 1-0 Monaco Monaco
Lyon Lyon 2-1 Nice Nice

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Est-ce même une surprise ? Anderlecht prend à son tour la porte au Beerschot ! Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "C'est encore la même chose" : Mario Kohnen revient sur le penalty refusé au Standard 051961rouche 051961rouche a propos de L'Union a dû se montrer patiente : héroïque pendant 70 minutes, Nijlen a fini par craquer 051961rouche 051961rouche a propos de 🎥 Honteux : les supporters de Charleroi jettent des engins pyrotechniques sur ceux du RAEC Mons Sandirap77 Sandirap77 a propos de "Ce n'est pas digne d'Anderlecht" : Vitor Bruno vivement critiqué par un ancien coach du Sporting Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le même héros qu'à Sclessin : les notes de Zèbres enrayés face au RAEC Mons Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de 🎥 La machine enfin lancée ? Romelu Lukaku plante son premier but pour Fenerbahçe Pogi Pogi a propos de "Ne mange plus après 18 heures, tu n'as pas honte ?" : Romelu Lukaku foudroyé de critiques en Turquie Pogi Pogi a propos de Encore du grand Abid, toujours un souci chez les latéraux : les notes du Standard contre Dender en Croky Cup JoBg JoBg a propos de Malgré la déception, Vitor Bruno a trouvé une solution très intéressante à Zagreb Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved