Tension dans l'air avant le match entre Bruges et Lens : voici pourquoi l'UEFA classe ce match "à risque"

Doit-on s'attendre à des débordements cette semaine lors du match de Ligue des Champions entre le Club de Bruges et le Racing Lens ? L'UEFA a en tout cas pointé ce match comme étant "à risque", et on s'attend à un dispositif policier renforcé.

En cause : l'amitié qui lie, depuis longtemps, les groupes ultras du LOSC et du Club de Bruges. Et le LOSC est naturellement un rival historique du Racing Lens : les derbys du Nord entre les deux équipes font partie des plus tendus de France.

L'Equipe rapporte donc qu'un dispositif sécuritaire particulier sera mis en place pour cette rencontre. La rencontre a en effet été placée comme "à risque" par les autorités et par l'UEFA.

Une amitié Bruges-Lille qui fête ses dix ans

Récemment, les Dogues Virage Est (DVE), principal groupe ultra du LOSC, et les North Fanatics (NF), supporters du Club Bruges, ont célébré leurs 10 ans d'amitié en organisant une rencontre et une bâche commune lors du match entre le LOSC et Le Havre.

Le petit « Bruges » à l’envers sur le tifo de la latérale à Bollaert ce soir. 😉 Clin d’œil évident à l’amitié entre ultras du club belge et un groupe lillois. Et peut-être également au passage une petite référence au fameux tifo lillois sorti à l’envers en 2022 ? 👀 https://t.co/aq3jvTF6CP — Killian Bertrand (@KillianB22) October 13, 2026

Et à l'occasion, des chants... anti-lensois avaient été entonnés, repris en choeur par les supporters du Club de Bruges. Autant dire que les plus de 1400 supporters lensois qui feront le déplacement ce mercredi (21h) au Jan Breydel seront reçus chaudement.





Ces supporters lensois sont d'ailleurs forcés d'effectuer le déplacement en combicar, afin d'éviter que des affrontements éclatent non seulement au stade mais aussi en ville et aux abords des gares de bus et de trains.

Dans le même temps, à une heure de route de là, une autre rencontre à haut risque se tient : celle opposant le LOSC au Galatasaray. Tout le monde espère éviter un scénario catastrophe...