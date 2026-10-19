Un trajet rocambolesque jusque Virton : "On s'est demandé où on était..."

Le KRC Genk s'est qualifié samedi soir pour le tour suivant de la Croky Cup. Les Limbourgeois se sont imposés 0-2 sur le terrain de l'Excelsior Virton... mais le déplacement jusqu'au fin fond de la Gaume n'a pas été facile.

L'équipe de Jess Thorup avait déjà fermement pris le match en main avant la pause. Heymans a ouvert le score d'une tête précise sur un centre de Joris Kayembe. Peu après, Durosinmi a doublé l'avance après une belle passe en profondeur de Junya Ito.

La qualification des Limbourgeois n'a donc jamais été menacée. Mais si un élément a bien compliqué la vie de Genk, c'est le trajet en bus vers Virton, car le voyage ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu la veille du match.

À la suite d'un accident sur la route, le bus est en effet resté longtemps bloqué sur l'E25, fermée à Sprimont. “Nous sommes restés à l'arrêt pendant au moins une heure”, raconte aujourd'hui Heymans dans Het Nieuwsblad.

Le KRC Genk est resté bloqué pendant des heures dans le bus

"À un certain moment, on s'est quand même demandé : mais où sommes-nous exactement ? Nous nous sommes arrêtés en route pour nous dégourdir les jambes, nous avons pu nous reposer à l'hôtel et, dès l'échauffement, tout le monde était concentré. Nous ne voulions pas avoir passé quatre heures dans le bus pour rien".



Entre-temps, les Limbourgeois savent qu'ils ont tiré une nouvelle affiche "abordable" avec un déplacement au Beerschot. La voie la plus courte vers l'Europe passe peut-être par la Coupe de Belgique pour Genk, surtout au vu de ses prestations en championnat jusqu'à présent...