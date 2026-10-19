Vers une relégation de Manchester City en deuxième division ? Une sanction historique est envisagée

Manchester City pourrait bien connaître une sanction historique après avoir été reconnu coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League. Selon le Daily Mail, le club anglais risque un retrait de points particulièrement important.

Ce retrait de points pourrait entraîner une relégation des Skyblues en Championship, la deuxième division anglaise. Une sanction suffisamment lourde pour les condamner à descendre est sérieusement évoquée.

La Premier League envisagerait pour l'instant un retrait important de points. Une sanction financière pourrait, en plus de cela, être appliquée.

Plusieurs saisons en deuxième division ?

Toujours selon le quotidien britannique, de nouveaux retraits de points pourraient être appliqués la saison prochaine. Cela contraindrait ainsi le club à rester dans l'antichambre du football anglais pendant au moins deux saisons.

Une rétrogradation en League Two (D4 anglaise) ne serait cependant pas envisagée. Mais une relégation en deuxième division serait déjà un gros coup, même si cela est encore très loin d'être fait. L'impact sur le football anglais et la Premier League serait immense.

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Manchester City a introduit un recours après avoir été reconnu coupable de graves infractions financières, notamment pour des faits commis entre 2009 et 2018. C'est une affaire qu'il faudra évidemment suivre dans les prochaines semaines.