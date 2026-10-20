Hein Vanhaezebrouck s'en prend à un transfert d'Anderlecht : "Un mauvais choix"

L’élimination en Coupe face au Beerschot n’a fait qu’accentuer les doutes autour d’Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck s'est montré particulièrement critique envers la politique de transferts des Mauves. L’ancien entraîneur ne comprend surtout pas l’arrivée d’Oliver Antman. Selon lui, Anderlecht a fait un mauvais choix avec le Finlandais.

Anderlecht a beaucoup investi dans son noyau l’été dernier, mais cela ne donne pour l’instant pas les résultats espérés. Hein Vanhaezebrouck s’interroge sur certains transferts. Il estime que non seulement l’entraîneur Vitor Bruno, mais aussi le directeur sportif Antoine Sibierski portent une responsabilité.

"Celui qui nomme l’entraîneur porte toujours une responsabilité. Le directeur sportif a-t-il fait les bons choix ? Recruter Antman pour le flanc gauche est, par exemple, un mauvais transfert", a-t-il déclaré au micro du Nieuwsblad.

Hein Vanhaezebrouck doute des qualités d’Antman

Selon Hein Vanhaezebrouck, il est désormais clair qu’Antman n’évolue pas à son meilleur poste. Le Finlandais ne peut, selon lui, s’exprimer que sur le flanc droit, mais même à cette position, il n’est pas totalement convaincu par ses qualités.

"Je l’ai déjà dit ici : il s’avère qu’il ne peut apporter quelque chose à l’équipe que sur le flanc droit, et même à ce poste, il ne convainc pas totalement." Selon lui, le problème est qu’Anderlecht dispose déjà de plusieurs joueurs capables d’évoluer à cette position. "Mais Winkler aime aussi jouer à droite, tout comme Ambros et Noa Ojea. Vous avez donc recruté trop de joueurs pour un seul et même poste."



Le consultant estime dès lors que la composition du noyau doit être analysée de manière critique. Anderlecht dispose de nombreuses options offensives, mais la concurrence entre les joueurs ne garantit pas automatiquement un meilleur football. L’ancien entraîneur se demande si le noyau déjà en place a été suffisamment pris en compte lors de l’arrivée de nouveaux joueurs.