Le futur adversaire de La Gantoise en Europe limoge son entraîneur à deux jours d'affronter les Buffalos

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le futur adversaire de La Gantoise en Europe limoge son entraîneur à deux jours d'affronter les Buffalos
Photo: © photonews

L'entraîneur du club portugais de Braga, que La Gantoise affrontera ce jeudi en Conference League, a été remercié à deux jours de la rencontre entre les Arsenalistas et les Buffalos. Carlos Vicens a été limogé ce mardi et Braga a annoncé son remplaçant dans la foulée.

Braga connaît un début de saison compliqué. Le club portugais a pris onze points en huit matchs de championnat et occupe actuellement la huitième place du classement. Lors de la première journée de Conference League, Braga s'est également lourdement incliné (3-0) face à Copenhague.

Carlos Vicens limogé par Braga

Cette mauvaise dynamique a poussé le club portugais à prendre la décision de se séparer de Carlos Vicens. "Carlos Vicens quitte, avec effet immédiat, ses fonctions d'entraîneur principal de l'équipe première", a annoncé le club ce mardi.

"Les membres de son staff technique, Mário Enguidanos, Jordi Lie, Lander Iza, Ramiro Marín et Willy Alonso, quittent également le club."

Franclim Carvalho nommé pour lui succéder

Le remplaçant de Carlos Vicens a ensuite été annoncé. Il s'agit de Franclim Carvalho, un homme qui connaît bien la maison, comme l'explique le club : "Il avait déjà intégré le staff technique d'Artur Jorge au sein des équipes de jeunes entre les saisons 2017/2018 et 2019/2020, puis en équipe première durant la saison 2022/2023 et une partie de l'exercice 2023/2024."

Le nouvel entraîneur a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison, assorti d'une option pour une année supplémentaire.

"Le SC Braga souhaite la bienvenue à Franclim Carvalho et à son staff technique, ainsi que beaucoup de succès dans cette nouvelle étape au sein du club", a conclu Braga dans son communiqué.

Pour son premier match à la tête de l'équipe, Franclim Carvalho (39 ans) affrontera donc La Gantoise. Le coup d'envoi de cette rencontre de Conference League sera donné ce jeudi à 21h00, au stade de Braga.

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