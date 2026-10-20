"On a regardé leurs forces" : Lens a bien étudié le Club de Bruges

Matthieu Udol, arrière gauche du RC Lens, passé notamment par Seraing en Belgique et le FC Metz, a pris la parole en conférence de presse avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions ce mercredi à 21h00.

Lens connaît désormais bien le Club de Bruges. Les Lensois ont étudié les Blauw en Zwart. "On a étudié forcément l'adversaire comme il se doit. Collectivement, on a regardé leurs forces", a-t-il expliqué.

Pas de plan particulier contre Nicolò Tresoldi

Nicolò Tresoldi, auteur d'un triplé la semaine dernière, aura-t-il droit à un plan particulier pour le contrer ? Selon Matthieu Udol, ce ne sera pas le cas : "On ne fait pas de fixette sur un joueur en particulier."

L'objectif de Lens est clair : "On veut retrouver une solidité défensive et encaisser moins de buts. On a montré de belles valeurs à Prague en inversant la tendance du match et on a produit beaucoup de bonnes choses dans le contenu contre le Sporting."

"Sur ce que l'on propose depuis quelques semaines, c'est intéressant. À nous d'être maintenant plus efficaces dans les deux surfaces", a-t-il conclu en conférence de presse ce mardi.

Trois points importants dans la course au top 24

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Les deux équipes comptent actuellement trois unités à leur compteur en Ligue des champions. Engranger trois points supplémentaires permettrait de faire un pas important vers l'objectif d'une qualification au prochain tour via le top 24.