"On ne va pas les dénigrer" : Lens prend le Club de Bruges très au sérieux

Yannick Cahuzac, l'entraîneur du RC Lens, s'est exprimé en conférence de presse à propos du Club de Bruges. Les Lensois et les Blauw en Zwart s'affronteront au stade Jan Breydel ce mercredi à 21h00 en Ligue des champions.

Le coach lensois a évidemment été impressionné par le succès du Club de Bruges face à l'Inter la semaine dernière (3-4) : "Bruges a de gros atouts offensifs. Ils ont fait un gros match à l'Inter, inscrivent plus de deux buts par match en championnat."

Mais alors, à quoi s'attend-il ? "On s'attend à un adversaire redoutable, avec une force importante sur le plan offensif", a-t-il ajouté en conférence de presse ce mardi.

Les Lensois ne comptent pas sous-estimer Bruges

Pas question pour les Lensois de sous-estimer les Brugeois. D'autant plus que Bruges n'a dernièrement pas très bien réussi aux clubs français. L'AS Monaco et l'OM sont venus s'incliner au Jan Breydel.

"On ne va pas les dénigrer du tout, au contraire", a déclaré l'entraîneur. "On sait la grande qualité de cet effectif, on va les prendre très au sérieux en essayant d'être le plus performants possible pour ramener un résultat d'ici."

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Les Lensois sont donc prévenus : contre une équipe brugeoise en confiance, ils devront se montrer solides défensivement pour espérer obtenir un résultat positif. Cette rencontre s'annonce serrée.