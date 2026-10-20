"Vincent nous manque" : l'adjoint de Kompany explique comment le Bayern gère son absence

Aaron Danks, entraîneur adjoint de Vincent Kompany, s'est exprimé en conférence de presse ce mardi à la place du technicien belge. Lors de cette dernière, il a notamment évoqué l'état de santé de son collègue.

En plus d'avoir été gêné par des douleurs à la hanche ces derniers jours, Vincent Kompany souffre désormais d'une infection virale, comme l'a annoncé le Bayern Munich ce mardi.

"Vincent a attrapé un virus. Il est important qu'il se repose", a expliqué Aaron Danks. "Il est chez lui et se repose. On prend les choses au jour le jour."

Vincent Kompany incertain pour le match contre Arsenal

Pour l'instant, on ignore encore si Vincent Kompany sera sur le banc pour le match contre Arsenal ce mercredi : "On est en contact permanent. Il jouera son rôle dans le match, que ce soit à l'Allianz Arena ou ailleurs, il faudra attendre pour le savoir."

Heureusement, Vincent Kompany peut compter sur son staff pour assurer l'intérim : "Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je planifie les séances d'entraînement chaque jour."

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"Évidemment, Vincent nous manque, mais nous avons un staff technique solide, nous savons ce qu'il faut faire. Nous devons rester calmes et maintenir le moral des joueurs au plus haut pour qu'ils soient prêts demain", a-t-il conclu.