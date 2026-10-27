🎥 Aïe : encore actif en Pro League la saison dernière, il risque gros après son coup de poing en plein match

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Aïe : encore actif en Pro League la saison dernière, il risque gros après son coup de poing en plein match
Photo: © Photonews

Prêté à Courtrai puis à La Gantoise par le FC Nantes, Jean-Kevin Duverne a définitivement quitté la Beaujoire cet été. Désormais actif dans le championnat chypriote, il s'est illustré d'une triste manière ce week-end.

Que ce soit chez les Kerels ou les Buffalos, Jean-Kevin Duverne s'était illustré par sa capacité à apporter offensivement sur les phases arrêtées (5 buts et 3 assists en deux saisons de Pro League).

De la Belgique à Chypre en passant par la France

Cet été, Nantes l'a cédé à l'Omonia Nicosie, un club chypriote disputant l'Europa League. Duverne s'y est imposé comme titulaire, participant notamment aux victoires européennes contre le Celta Vigo et les Slovènes de Celje.

Jeudi dernier, l'Omonia a par contre été battu 1-4 par Benfica. Pour renouer avec la victoire, Duverne a tenté d'amener tout son punch dans le choc contre l'AEK Larnaca ce week-end.

Le coup de sang de Jean-Kevin Duverne

Et même peut-être un peu trop. Sur une phase arrêtée offensive, l'international haïtien a donné un coup de poing à son adversaire direct. L'arbitre était proche de la phase mais n'a rien vu, laissant le jeu se poursuivre.

Duverne risquait gros, lui qui avait déjà écopé d'un carton jaune en première mi-temps. Il ne s'en tirera sans doute pas comme ça : Larnaca aurait en effet introduit une plainte auprès de la fédération.

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