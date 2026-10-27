À un point de la zone rouge : le verdict est tombé pour Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester

Manchester United va mal. Les Reds Devils ont passé une très mauvaise semaine, mais ont décidé de conserver leur confiance en Michael Carrick.

Au coup de sifflet final de la défaite 0-3 contre Bournemouth, le spectacle était assourdissant à Old Trafford : alors que Michael Carrick saluait les tribunes, les applaudissements étaient encore nourris malgré la débâcle. Quand les joueurs sont à leur tour rentrés au vestiaire, le concert de sifflets a commencé.

C'est que le match faisait suite à une autre défaite par trois buts d'écart, sur le terrain de Côme en Ligue des Champions. C'est simple, depuis le début de la saison, Manchester n'a gagné que deux matchs toutes compétitions confondues : à domicile contre Sabah et Ipswich.

Michael Carrick maintenu

Et encore, cela commence à remonter : la série actuelle renseigne huit matchs sans victoire. Avec ses plus de 460 matchs en tant que joueur pour les Red Devils et son intérim réussi en fin de saison dernière (2,25 points de moyenne par match), Carrick jouit encore d'une belle cote de popularité.

La direction l'a compris et a choisi de le conforter dans ses fonctions. Selon Fabrizio Romano, la confiance en l'ancien international anglais a été confirmée par le board mancunien, qui en a averti les joueurs.

Michael Carrick sera donc encore en poste le week-end suivant. Le défi sera de taille, avec un choc contre Chelsea. Mais il n'y a plus de temps à perdre : United n'est plus qu'à un petit point de la zone rouge...



