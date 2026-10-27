11 ans plus tard : une ancienne forte tête d'Anderlecht peut enfin savourer son retour au pays

Cette saison, Wesley Hoedt est actif du côté de l'AZ. Le Néerlandais est de retour au pays après onze ans à l'étranger mais a dû faire preuve de patience en ce début de saison.

Que ce soit à l'Antwerp ou à Anderlecht, Wesley Hoedt a montré à la Pro League le défenseur de caractère qu'il était. Un caractère même un peu trop volcanique qui, additionné à quelques erreurs, aura eu raison de son passage au Sporting.

Le Néerlandais a ainsi été vendu pour deux millions à Watford. On l'a ensuite connu à Al-Shabab, où il a côtoyé un certain Olivier Renard en fin de saison dernière.

Wesley Hoedt de retour là où tout a commencé

La collaboration entre les deux hommes n'a pas duré longtemps. Cet été, Hoedt a effectué son retour aux Pays-Bas, onze ans après son départ.

Né à Alkmaar, révélé à l'AZ, il a effectué son comeback dans le club de sa ville, celui qui lui avait permis de décrocher un transfert à la Lazio puis à Southampton.

Un retour à la compétition compliqué

Malgré son statut de grand monsieur du club, l'ancien Anderlechtois a démarré la saison sur le banc. Jusqu'à ce week-end, il n'avait d'ailleurs toujours pas rejoué la moindre minute en Eredivisie.





Mais il a tout de même disputé le match d'hier contre Twente, 4179 jours après sa dernière rencontre pour l'AZ. Malheureusement pour lui, le FC Twente de John Van den Brom a gâché la fête en s'imposant 0-2.

