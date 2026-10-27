"Ce n'est pas un candidat au titre" : Franky Van der Elst ne croit pas en l'actuel leader du championnat

La Gantoise réalise un début de saison impressionnant, avec 25 points sur 27 possibles. Malgré ces excellents résultats, Franky Van der Elst estime que les Buffalos ne pourront pas rivaliser avec le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise pour le titre.

La Gantoise impressionne depuis le début de la saison. Les hommes de Rik De Mil ont notamment écrasé Anderlecht dimanche (4-0) et comptent désormais neuf points d'avance sur les Mauves, cinquièmes au classement.

Malgré cette excellente dynamique, l'entraîneur gantois préfère garder les pieds sur terre. "Nos objectifs restent les mêmes", a-t-il rappelé après la victoire face à Anderlecht.

Franky Van der Elst ne voit pas La Gantoise jouer le titre

Mais les Buffalos peuvent-ils réellement rêver du titre ? Pour Franky Van der Elst, la réponse est non. "La Gantoise joue certainement très bien, mais pour moi, ce n'est pas un candidat au titre", a déclaré l'ancien Diable Rouge dans l'émission Een-Tweetje.

À ses yeux, deux formations restent les grandes favorites pour le sacre. "L'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges sont tout simplement meilleurs. Je pense que ce sont eux qui se disputeront le titre", a-t-il affirmé.



Franky Van der Elst reconnaît toutefois le bon travail réalisé par Rik De Mil depuis son arrivée : "Pour moi, ces deux équipes ont encore une longueur d'avance sur Gand, mais La Gantoise fait du bon travail sous les ordres de De Mil. Il a compris la saison dernière ce dont l'équipe avait besoin. Je les vois donc terminer à la troisième place."